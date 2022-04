Polski barman w finale najsłynniejszego konkursu sherry na świecie

Polscy barmani wystartowali w eliminacjach do „Tío Pepe Challenge 2022” - najsłynniejszego konkursu sherry na świecie. Krajowy finał zmagań odbył się 21 kwietnia br. w Krakowie. Na finał do Hiszpanii – jako pierwszy Polak w historii tego konkursu - poleci Dawid „Bobik” Stoch.

Autor: AK

Data: 30-04-2022, 09:35

Dawid „Bobik” Stoch poleci na finał konkursu „Tío Pepe Challenge 2022”/ fot. mat. prasowe

Konkurs od 11 lat organizuje andaluzyjska winiarnia González Byass z siedzibą w Jerez. Firma powstała w 1835, a jej najbardziej rozpoznawalnym winem jest licząca sobie ponad 150 lat marka sherry – Tío Pepe.

Sherry to rodzaj wina wzmacnianego, które od wieków cieszy się ogromną popularnością, a w dzisiejszych czasach króluje w barach całego świata. Moda na sherry dotarła też do Polski. W roku 2021 po raz pierwszy w historii konkursu wystartował Polak – Maciej Mazur (TAG Bar z Krakowa) docierając do półfinałów. Ubiegłoroczny konkurs był nietypowy, bo z uwagi na pandemię, odbywał się w formie online - był transmitowany na Instagramie. W roku 2022 organizatorzy powrócili do starych reguł. Konkurs jest ogólnoświatowy. Eliminacje odbywają się w 19 krajach i bierze w nich udział 700 zawodowych barmanów.

Polscy barmani

W Polsce, po wstępnym eliminacyjnym teście z wiedzy o sherry, do krajowego finału dostało się 9 uczestników: Grzegorz Pikulski (Neon Bar z Krakowa), Aleksander Pelowski (Bar Mała sztuka z Gdańska), Cezary Nowak (TAG Bar z Krakowa), Davyd Ilinskyi (Browar Mariacki z Katowic) Arkadiusz Białkowski (Bar Patio Tulip z Warszawy), Krzysztof Ossowski (Bar 17 schodów ze Szczecina), Jakub Szwajkos (Bar Młoda Polska z Wrocławia), Dawid Stoch „Bobik” (Bar Mercy Brown z Krakowa) oraz Dariusz Bąk (Trust Bar z Krakowa).

Walka o udział w światowym finale w Jerez odbyła się 21 kwietnia 2022 w Barze Mercy Brown w Krakowie. Zawodnicy mieli do wykonania trzy zdania: odgadnąć cztery wina w degustacji w ciemno, wykazać się umiejętnością posługiwania się venencią (specjalny nalewak do czerpania wina z beczki) oraz przygotować autorski koktajli z sherry.

Każda konkurencja była oceniana w punktach przez komisję w składzie: Piotr Dziadkowiec - Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Barmanów, Joao Vincent (Hiszpania) i Boris Ivan (Słowacja) – międzynarodowi ambasadorowie marki González Byass.

Zwycięzcą eliminacji i pierwszym w historii konkursu Polakiem, który pojedzie do Andaluzji na finał, został Dawid „Bobik” Stoch z Baru Mercy Brown z Krakowa.