Browar rzemieślniczy Nepomucen łączy siły z Viking Malt - jednym z wiodących producentów słodów na świecie. Efektem tej współpracy jest piwo o nazwie Holy Golden Viking Micro IPA, które swoją premierę będzie mieć podczas targów Braubeviale.

Viking Malt i Browar Nepomucen prezentują nowe piwo Holy Golden Viking Micro IPA

Holy Golden Viking Micro IPA to piwo łączące nowoczesność i tradycję, lekkość i pełnię, świeżość i głębię. Piwo zaskakuje swoim wyjątkowym charakterem i smakiem. Posiada złotą barwę, imponuje balansem między słodową pełnią a chmielowym aromatem, to wszystko dzięki wykorzystaniu chmielu nowej fali i słodu Viking Golden Ale.

Słód Viking Golden Ale to specjalny słód pochodzący z czystych pól Północnej Europy, który nadaje piwu aromat słodowy, biszkoptowy, słodki i orzechowy, tworząc złożoną bazę słodową. Słód uzupełnia unikalny charakter chmielu, który nadaje piwu bogaty i zrównoważony profil smakowy, podkreślając jego duszę.

Premiera na Targach Braubeviale’23

Viking Malt i Browar Nepomucen serdecznie zapraszają na degustację Holy Golden Viking Micro IPA podczas targów Braubeviale’23, które odbędą się w dniach 28-30 listopada w Norymberdze. Stoisko Viking Malt będzie w hali 1-533.

O Viking Malt:

Viking Malt to jeden z wiodących producentów słodów na świecie, założony w 1883 roku w Lahti, Finlandia. Obecnie jest to dziewiąty co do wielkości producent słodów na świecie, piąty w Europie i pierwszy w regionie bałtyckim. Specjalizuje się w produkcji specjalnych słodów, które trafiają do browarów na całym świecie, zarówno dużych, jak i małych. Misją Viking Malt jest pomóc oddanym piwowarom na całym świecie w tworzeniu piw, o których ludzie opowiadają historie. Firma posiada sześć słodowni w Szwecji, Danii, Finlandii, na Litwie i w Polsce. Oferuje szeroki wybór słodów do projektowania różnych rodzajów piw i whisky, w tym klasyczne, organiczne, specjalne i wędzone. Firma jest zaangażowana w zrównoważony rozwój i zobowiązała się do minimalizowania emisji dwutlenku węgla związanej z produkcją słodu. Współpracuje blisko z rolnikami, klientami i partnerami, aby wciąż poznawać wszelkie możliwości, jakie niesie ze sobą słód dla lepszego jutra.

