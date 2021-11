Polski kierowca przemycał kokainę w krążkach cebuli

Polski kierowca ciężarówki został złapany na próbie przemytu do Wielkiej Brytanii 418 kg kokainy, która ukryta była w ładunku mrożonych krążków cebuli. Rynkowa wartość narkotyku to ok. 33 miliony funtów.

Polski kierowca przemycał kokainę w krążkach cebuli do Wielkiej Brytanii. fot. unsplash

Kokaina w krążkach cebulowych

Zamieszkały w województwie mazowieckim 30-letni Piotr P. został zatrzymany w czwartek wieczorem w Coquelles w północnej Francji, w strefie gdzie odprawiane są ciężarówki jadące do Wielkiej Brytanii. W sobotę rano pojawił się w sądzie magistrackim w Folkestone, gdzie usłyszał zarzut przemytu narkotyków. Do czasu właściwej rozprawy, która zacznie się 13 grudnia w sądzie koronnym w Canterbury, mężczyzna pozostanie w areszcie.

"To naprawdę znacząca ilość narkotyków, która nie trafi do obiegu. Konfiskata pozbawi odpowiedzialną za nie zorganizowaną grupę przestępczą zysków, które napędzałyby kolejne przestępstwa" - oświadczył Mark Howes z regionalnego biura Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA).