Polski rynek piwowarski w zapaści z powodu pandemii

Najmocniej ucierpiały browary rzemieślnicze, które notują nawet 90-proc. spadki sprzedaży. Strat do tej pory nie udało się odrobić, a druga fala covidowych restrykcji może jeszcze dotkliwiej uderzyć w rynek. Dlatego też branża apeluje do rządu o wsparcie, które nie wymaga uruchomienia żadnych dodatkowych środków z budżetu. Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wskazuje pięć takich postulatów.

Raport pt. „Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19” przygotowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców we współpracy z przedstawicielami sektora browarniczego, handlowego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ekspertami gospodarczymi i podatkowymi wskazuje kilka rekomendacji, których wdrożenie przez państwo może pomóc firmom w przetrwaniu pandemii i w powrocie na ścieżkę rozwoju. Wśród postulatów branża wymienia: powstrzymanie się przez rząd i parlament od zmian legislacyjnych, które mogą negatywnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorców, utrzymanie bez zmian wysokości stawki oraz sposobu naliczania podatku akcyzowego od piwa, wprowadzenie jednolitej 8-proc. stawki VAT dla gastronomii, przedłużenie możliwości odliczenia akcyzy od piw przeterminowanych oraz umożliwienie sprzedaży piwa na odległość (przez internet).

– Rok 2020 jest trudny dla wielu branż, w tym dla branży piwowarskiej. Pandemia koronawirusa odbiła się negatywnie na naszych wynikach. Piwo jest napojem, który spożywa się przede wszystkim w towarzystwie. W momencie, kiedy nie możemy się spotykać, kiedy obowiązują restrykcje, obostrzenia i dystans społeczny, zamknięta jest gastronomia i odwoływane są wielkie imprezy masowe, naturalnych kontekstów do konsumpcji piwa jest mniej – mówi agencji Newseria Biznes Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Polska jest drugim po Niemczech największym producentem piwa w UE, z produkcją na poziomie 40 mln hektolitrów piwa rocznie. Przed pandemią COVID-19 ponad 300 browarów warzących piwo na terenie naszego kraju kontrybuowało do polskiego PKB, tworząc miejsca pracy i zapewniając wpływy do budżetu państwa na poziomie ponad 11 mld zł rocznie (czyli ok. 3 proc. dochodów podatkowych państwa ogółem). W tej chwili branża piwowarska i powiązane z nią sektory są w najtrudniejszym momencie od ponad 30 lat.