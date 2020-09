Polski rynek wina obronił się przed COVID-19 i nadal się nie podda

- Nasz rok obrotowy 2019/2020 to nadal był dobry rok i w okresie lockdownu oraz potem, trendy wzrostowe rynku wina nie wyhamowały. Wino jest produktem premium na tle rynku alkoholi, jest też liderem konsumpcji we dwoje, więc te zmienione warunki życiowe działały na korzyść wina. I choć mniej było dużych imprez, to wino stołowe jednak się bardzo dobrze obroniło – ocenia Robert Ogór, prezes Grupy Ambra.

I dodaje, że konsumenci będą też coraz bardziej zainteresowani produktami z wyższej półki, bo szczególne okoliczności związane z COVID-19 nie zmieniły zainteresowania konsumentów dobrymi, nowymi produktami.

- Widzimy też nie zmniejszające się trendy premiumizacji i dynamicznie rosnąca kategoria whisky, czyli dotychczasowe trendy utrzymały się w okresie COVID, choć nastąpiły przesunięcia w kanałach dystrybucji - sprzedaż w sklepach rekompensuje nam mniejszą konsumpcję w gastronomii – mówi prezes Grupy Ambra.

- W innych branżach konsumenci powstrzymywali się przed wydatkami jak chociażby na zakupy sprzętu AGD, ale zakup alkoholi jakościowych także dobrze się trzyma na tle zmieniających się preferencji konsumentów, nawet w sytuacji gdy konsumenci zaczynają oszczędzać - dodaje.

Szybko rośnie też sprzedaż win musujących.

- Miesiące czerwiec–lipiec były dla naszych win stołowych, musujących i nawet dla whisky dwoma bardzo silnymi miesiącami. Konsumenci po okresie lockdownu powrócili do aktywności społecznej, a poza tym na wakacje zostali w kraju. A ponieważ działalność HoReCa była ograniczona, to sprzedaż sklepów była silna, w skali nawet około 20 proc. dla win musujących. Zakładamy jednak, że na jesieni wzrosty będą skromniejsze niż te w lecie – mówi Robert Ogór.

Piotr Każmierczak, wiceprezes Grupy Ambra ocenia zaś, że są dwa różne czynniki hamujące dla rynku wina związane z pandemią, które mogą wpływać na sprzedaż Grupy Ambra.

- Po pierwsze obostrzenia związane z pandemią, które mogą powodować ograniczenie dostępności czy to produktów czy to sklepów i zmianę wagi kanałów dystrybucji. Przyjmujemy jednak, że te ograniczenia, które już wcześniej miały miejsce są ograniczeniami ostrymi i trudno przewidywać, żeby miały przybrać jeszcze bardziej restrykcyjną formę. Liczymy się z tym, że sprzedaż w HoReCa i w sklepach może nie osiągnąć poziomów ubiegłorocznych, tzn. tych sprzed pandemii. Duża częćć restauracji nie wróciła do wcześniejszych skali działalności, a inne w ogóle się nie otworzyły – mówi wiceprezes Piotr Kaźmierczak.

