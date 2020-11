Polskie firmy z branży mlecznej i piwnej zawarły porozumienia o współpracy z chińskimi dystrybutorami

Vici Polska sp. z o.o. zawarła porozumienie z Wuhan Asia - Europe International Trade & Commerce Co. Ltd. na dostawy mleka do Chin, a przewidywana wartość zamówień w ramach porozumienia ma wynieść 100 mln RMB. Z kolei producent piwa, spółka Van Pur SA zawarła porozumienie z Shanghai Greenland Global Commodity Trading Port Group.