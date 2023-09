Mamy zaplanowaną akcję handlową, której efektem będzie pojawienie się naszego piwa w bardzo dużej ilości na Wyspach Brytyjskich. To dla nas bardzo ważne, bo ten rok również upłynął pod znakiem wzmacniania naszego eksportu - powiedział nam Paweł Pistolin, dyrektor handlowy w Browarze Nepomucen.

Część załogi Browaru Nepomucen. / Fot. Materiały prasowe

Klienci poszukujący dobrego piwa rzemieślniczego są nim zainteresowani przez cały rok. Nie da się jednak nie zauważyć, że najlepsze miesiące sprzedaży to drugi i trzeci kwartał roku - ocenił Paweł Pistolin, dyrektor handlowy w Browarze Nepomucen.

Ten rok umocnił tendencję picia piw sesyjnych - dodał ekspert.

Roście popularność polskich kraftów za granicą. W związku z tym Browar Nepomucen podobnie jak inne browary kraftowe postanowił rozwijać eksport.

Sezon na piwa rzemieślnicze trwa przez cały rok

Jakub Szymanek: Sezon piwny kończą browary koncernowe. A jak wygląda sytuacja z browarami kraftowymi i rzemieślniczymi, czy ten sezon również kończy się, czy wręcz przeciwnie, trwa i rozpędza się coraz bardziej?

Paweł Pistolin, dyrektor handlowy w Browarze Nepomucen: Sprzedaż piwa rzemieślniczego ze względu na część naszej grupy odbiorców nie jest aż tak mocno uzależniona od sezonowości, jak ma to miejsce w przypadku całego rynku. Klienci poszukujący dobrego piwa rzemieślniczego są nim zainteresowani przez cały rok. Nie da się jednak nie zauważyć, że najlepsze miesiące sprzedaży to drugi i trzeci kwartał roku. W Browarze Nepomucen wyraźne ożywienie sprzedaży rozpoczyna się już w marcu. Drugi kwartał to już od kilku lat systematycznie poprawiane rekordy sprzedaży. W tym roku miało miejsce to aż trzy razy. Miesiące wakacyjne oraz wrzesień dopełniają ten siedmiomiesięczny szczyt sprzedaży.

Znając jednak generalne tendencje na rynku, przez ostatnie lata wypracowaliśmy sobie model sprzedaży, której fundament stanowią wyniki z poprzednich lat, pozwala nam to optymistycznie patrzeć na późnojesienne i zimowe miesiące. Liczna grupa odbiorców z grupy określanej jako HoReCa, współpraca z dużymi sieciami przy projektach typu in/out, ogromna liczba nowości, które przyciągają ciekawego nowych smaków klienta, pozwala nam niemal przez cały rok warzyć na 100% naszych możliwości, jak również, co może nawet ważniejsze, systematycznie wprowadzać uwarzone piwa na rynek. W przypadku piw jakie warzymy, to bardzo ważne, by oferować swoim odbiorcom piwa świeże, by ich wysoka jakość nie była degradowana poprzez czas.

Analizując rynek kraftów, czy możemy wskazać te rodzaje piw, które sprzedawały się najlepiej tego lata?

Ten rok umocnił tendencję picia piw sesyjnych. W odróżnieniu od lat „pandemicznych” znacznie wzrósł popyt na piwa, w których poziom alkoholu oscyluje w okolicach 5%. W Browarze Nepomucen uwarzyliśmy największą ilość pilsów i lagerów w całej naszej ponad ośmioletniej historii. Oczywiście cały czas rdzeniem oferty piw nowofalowych jest styl IPA w różnych swoich odmianach. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się piwa z owocami w stylu pastry sour. W naszej ofercie niezmiennie pozycje w TOP10 utrzymują piwa z dodatkiem igliwia na czele z naszych flagowym piwem FOREST. Nie możemy również nie wspomnieć o bardzo znaczącym udziale piw bezalkoholowych. To kategoria, która również tego lata wyznaczała swoje nowe limity dobrej sprzedaży. W naszej ofercie FREE PAN DA to absolutny bestseller wśród piw bezalkoholowych.

Czy krafty sprzedają się lepiej w detalu, czy jednak bardziej w kanale HoReCa?

Klienci z grupy HoReCa to najszybciej powiększająca się grupa naszych odbiorców. Już jakiś czas temu uznaliśmy, że jest to naturalna droga rozwoju dostępności naszych piw. Ze względu na rozproszoną dystrybucję, która opiera się na współpracy z wieloma hurtowniami specjalistycznymi zarówno w kraju jak i niemal w całej Europie dokładnych informacji nie możemy przedstawić, jednak z danych jakie posiadamy, to wciąż sprzedaż w sklepach ma większy udział w końcowych wynikach.

Polskie krafty doceniane za granicą

A jak oceniacie rynek polskich kraftów?

Najistotniejszą ocenę rynku wystawia zawsze klient. Na koniec dnia to jakoś naszych piw decyduje, czy klient jest skłonny sięgnąć po piwo premium, jakim na pewno jest piwo rzemieślnicze. Mimo iż na tle całego rynku stanowimy niszę, to najlepsze polskie browary cały czas rosną, są innowacyjne, poprawiają swoją jakość. To cieszy, będąc zarówno po stronie producentów jak i odbiorców. Rynek dla browarów stał się dużo bardziej wymagający. Dobry produkt, czyli ciekawe piwo o wysokiej jakości, to podstawa, bez której nie można osiągnąć sukcesu, ale nie jest również gwarancją tego sukcesu. Jest wiele innych czynników, które decydują o powodzeniu na rynku.

Odwiedzając liczne zagraniczne festiwale, mogę stwierdzić, że polskie piwa oceniane są bardzo wysoko zarówno przez uczestników tych festiwali jak i kolegów z topowych zagranicznych browarów. Ważnym aspektem rynkowym, który cieszy, jest niesłabnąca otwartość osób decyzyjnych w dużych sieciach, by prezentować piwa rzemieślnicze, a tym samym poprawiać ich dostępność. Od wielu lat mamy szczęście i przyjemność współpracować z wieloma kreatywnymi osobami z sieci handlowych, których znajomość branży i otwartość na realizowanie wspólnych projektów bardzo pozytywnie wpływa na rynek. Nie mogę również nie wspomnieć o małej rewolucji na rynku gastronomicznym. To jak liczną grupę naszych odbiorców stanowią restauratorzy serwujący znakomitą kuchnię, jest znaczącą zmianą w porównaniu do pierwszych dwóch trzech lat naszej działalności.

Jakie ma plany Browar Nepomucen na miesiące jesienno – zimowe? Na czym będziecie się koncentrować? W co inwestować?

Jesteśmy w procesie kolejnej modernizacji. Tej jesieni planujemy uruchomić nową niedawno zainstalowaną warzelnię o wybiciu 55 hl. Jest to w pełni automatyczny czteronaczyniowy system, który pozwoli nam bardzo znacząco zwiększyć możliwości produkcyjne przy zachowaniu niezmiennej wysokiej jakości. W odniesieniu do działań rynkowych, bazując na swoim doświadczeniu, planujemy nie zwalniać tempa i wciąż z dużą intensywnością pracować aktywnie zarówno przy wprowadzaniu kolejnych nowości jak i uczestniczyć w rozwoju całego rynku. Większość planów sprzedażowych i projektów marketingowych na jesień jest już zamknięta. Niestety szczegółów jeszcze podać nie mogę, by nie uprzedzać faktów.

Z wszystkimi naszymi klientami jesteśmy w stałym kontakcie i staramy się możliwie dynamicznie odpowiadać na ich potrzeby. Pracujemy zatem nad nowymi projektami, co być może poskutkuje kolejnymi efektami jeszcze w tym roku. Mamy również ustalone duże przedsięwzięcie marketingowe, jednak tutaj również przed oficjalnym ogłoszeniem nie mogę nic więcej powiedzieć. Myślę, że ze względu na nazwisko osoby, z którą współpracę podjęliśmy, będzie bardzo głośno o tym projekcie. Tej jesieni, wzorem ubiegłych lat, nie zabraknie nas również na największych polskich festiwalach, których kolejne edycje odbędą się jeszcze w tym roku tj. w Warszawie, Poznaniu i Lublinie. Mamy również zaplanowaną akcję handlową, której efektem będzie pojawienie się naszego piwa w bardzo dużej ilości na Wyspach Brytyjskich. To dla nas bardzo ważne, bo ten rok również upłynął pod znakiem wzmacniania naszego eksportu. Na pewno do końca roku nie będziemy się nudzić, a razem z nami nasi odbiorcy.

Dziękuję za rozmowę.

