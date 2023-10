Polskie browary rzemieślnicze dokonały niesamowitego postępu jakościowego w ciągu ostatnich dziesięciu lat i polskie piwa kraftowe, co najmniej nie ustępują poziomem od europejskiej czołówki i zauważalnie przekraczają też poziom wielu rynków Europy - powiedział nam Marek Kamiński, współwłaściciel Browaru Kingpin oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych.

Marek Kamiński, współwłaściciel Browaru Kingpin oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych, w rozmowie z nami ocenił rynek piw kraftowych w Polsce. / fot. Kuba

Trwa sezon na krafty

Jakub Szymanek: Browary koncernowe kończą sezon piwny. A jak to wygląda w przypadku browarów kraftowych i rzemieślniczych, czy ten sezon również się kończy, czy nadal trwa?

Marek Kamiński, współwłaściciel Browaru Kingpin oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych: W przypadku browarów rzemieślniczych sezonowość, choć z pewnością występuje, nie jest tak wyraźna jak dla piw masowych. Pomimo, że pracujemy mocno nad ciągłym polepszaniem dostępności piw rzemieślniczych, nie da się ukryć, że piwa kraftowe są cały czas najłatwiej i najszerzej dostępne są w miastach. W trakcie wakacji ludzie wyjeżdżają z miast na wypoczynek i ten okres niekoniecznie jest najlepszym dla browarów rzemieślniczych. Z moich wieloletnich obserwacji rynku piw rzemieślniczych wynika, że najlepsze w roku są zwykle miesiące drugiego kwartału oraz miesiące jesienne. W tym roku również liczymy jeszcze na październik i listopad.

To już wiemy, które miesiące są najlepsze dla kraftów, a co jest obecnie największym wyzwaniem dla browarów kraftowych?

Z pewnością rosnące koszty przekładające się na rosnące ceny oraz idące za tym ograniczenie popytu na piwo. Mniejsza siła zakupowa konsumentów jest w tym roku chyba najbardziej widoczna i odczuwalna, ludzie mają po prostu mniej pieniędzy, a piwo nie jest towarem pierwszej potrzeby. Wyzwaniem jest więc obecnie takie zarządzanie swoją ofertą i kanałami dystrybucji, by przejść przez ten okres przy jak najmniejszych szkodach.

Polskie krafty w Europie

Marku, nie tak dawno uczestniczyłeś w międzynarodowym konkursie piwnym w Niemczech, gdzie były także krafty z Polski? Jak wypadły nasze piwa na tle innych krajów?

Wyniki poznamy dopiero pod koniec listopada w trakcie targów Brau Beviale w Norymberdze. Na dzisiaj mogę powiedzieć tyle, że tegoroczna edycja European Beer Star była wyjątkowa dla Polski, co najmniej pod dwoma względami. Po pierwsze, w konkursie mieliśmy rekordową liczbę piw w Polski, 48 piw w różnych stylach z kilkunastu polskich browarów, dzięki czemu wskoczyliśmy do pierwszej dziesiątki najlepiej reprezentowanych państw w konkursie. Po drugie, w tym roku w konkursie debiutowała osobna kategoria dla piwa grodziskiego, które jest naszym narodowym stylem i największym polskim wkładem w światowe dziedzictwo piwowarskie. Do obu osiągnięć przyczyniliśmy się staraniami Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych. Mam nadzieję, że trzecim osiągnięciem będzie również rekordowa liczba medali dla polskich piw, ale tego, jak wspomniałem, dowiemy się w listopadzie.

Jak oceniasz poziom całego polskiego rynku kraftów na tle Europy?

Polskie browary rzemieślnicze dokonały niesamowitego postępu jakościowego w ciągu ostatnich dziesięciu lat i polskie piwa kraftowe, co najmniej nie ustępują poziomem od europejskiej czołówki i zauważalnie przekraczają też poziom wielu rynków Europy. Mamy bardzo dobrą jakość piw, dużą różnorodność, szybko wprowadzamy na rynek wszelkie światowe nowinki, słyniemy też ze znakomitych piw w wielu klasycznych stylach, jak wspomniane grodziskie czy porter bałtycki.

Wracając do konkursu, czy coś Ciebie szczególnie zaskoczyło?

Chyba nie. European Beer Star to od lat ścisła czołówka światowa, jeśli chodzi o konkursy piw i ta najwyższa jakość organizacji i piw konkursowych nie jest już raczej zaskakująca.

Przyszłość kraftów w Polsce

Podsumowując naszą rozmowę, w jakim kierunku Twoim zdaniem powinien dalej podążać rynek kraftów w Polsce?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie w sytuacji, gdy od kilku lat borykamy się z dużą zmiennością otoczenia, wynikająca po części ze zdarzeń, których nie sposób było przewidzieć, jak pandemia. Odpowiedź jest więc zależna od tego, w jakim czasie ustabilizuje się obecna sytuacja ogólnoekonomiczna w Polsce, na ile stabilne będzie otoczenie prawne rynku piwa w Polsce, a także od tego, jaki stosunek do piwa będą miały w szczególności młode pokolenia konsumentów. Browary rzemieślnicze muszą więc pozostawać czujne, bacznie obserwować wszelkie zmiany w otoczeniu i elastycznie i możliwie szybko na nie reagować.

Dziękuję za rozmowę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl