Polskie winiarstwo przeżywa prawdziwy renesans

Rynek wina w Polsce odnotowuje stałe wzrosty, średnio o 5-6% w skali roku. Ten dynamiczny rozwój ma miejsce nie tylko w słynącym od wieków z uprawy gron województwie Lubuskim, ale także w leżącym na wschodzie naszego kraju Roztoczu - krainie, w której dziś na nowo odradza się produkcja szlachetnych gatunków polskich win.

Data: 20-07-2021, 16:14

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat powierzchnia winnic w Polsce zwiększyła się prawie trzykrotnie, a ich liczba, która dekadę temu wynosiła 20, w 2020 roku przekroczyła 320. Nasze lokalne wina okazują się nie ustępować zarówno jakością, jak i walorami smakowymi trunkom pochodzącym z winiarskich stolic południa Europy, a ponad to zainteresowanie polskich konsumentów rodzimymi produktami jest ogromne i stale rośnie. Polskie winnice to z reguły niewielkie, często rodzinne interesy, zakładane w regionach charakteryzujących się dogodnymi warunkami do uprawy owoców. Oprócz okolic Zielonej Góry i województw małopolskiego i podkarpackiego, Szlak Polskich Win prowadzi również przez Lubelszczyznę oraz znajdujący się na jej terenie malowniczy region Roztocza. Jego ciepły klimat, łagodne wzgórza oraz żyzne lessowe gleby tworzą idealne warunki do uprawy nie tylko winorośli, ale również innych owoców. Roztoczańskie szlachetne odmiany win powstają dzięki czerpaniu z polskiej natury oraz kultywowaniu najlepszych tradycji polskiego winiarstwa przez właścicieli winnic.

Polskie winnice ostoją tradycji winiarstwa

Choć tradycje winiarstwa na Roztoczu sięgają aż średniowiecza, to swój prawdziwy renesans przeżywają właśnie teraz. Winnica Sana to jedna z młodych roztoczańskich winnic. Znajduje się w północno-zachodniej części Roztocza, a jej powierzchnia wynosi dziś aż trzy hektary, a grona zbierane są ręcznie. Jej doskonałe położenie na południowo-zachodnim i południowo-wschodnim stoku o nachyleniu około 35%, zapewnia winoroślom największą możliwą ekspozycję na promienie słoneczne.

Kolejna to znajdująca się również w w specyficznym ekosystemie Roztocza, około 20 km na północ od Zamościa, Winnica Zamojska daje zbiory winogron najlepszej jakości. Produkuje się z nich kilka gatunków win, w tym prestiżowy i nagradzany Solares, ale serca i podniebienia polskich konsumentów podbijają nie tylko wina gronowe, a ponadto zbiory winogron w naszym kraju nie zaspokajają rosnącego zainteresowania regionalnymi trunkami. Odpowiedzią okazują się wina owocowe, wykorzystujące bogactwo owoców, z których Polska słynie. Jesteśmy jednym z największych w Unii Europejskiej producentem między innymi jabłek, truskawek, czarnych porzeczek i wiśni. Winiarnia Zamojska dwa lata temu wykorzystała z sukcesem ten potencjał, wprowadzając do sprzedaży sześć polskich win ze szlachetnych odmian gruszek, wiśni, malin, porzeczek i jabłek. Jak wynika z danych Nielsena w 2021 segment win z owoców premium osiągnął już wartość 25 mln złotych. W stosunku do poprzedniego roku to wzrost o 21%. Te liczby oraz dobre zbiory owoców w 2020 zainspirowały Winiarnię Zamojską do stworzenia zupełnie nowej linii lekkich i owocowych win na lato.

Roztocze

– Rocznie na Roztoczu zbierane jest aż 46% całej krajowej produkcji porzeczek, 40% agrestu i 78% malin. W poprzednim roku zbiory przyniosły owoce doskonale nadające się do produkcji lekkich win. Ogromny potencjał czerwonej i czarnej porzeczki ujawnił się, gdy w Winiarni poprowadzono je w kierunku wina o delikatnym i przyjemnie orzeźwiającym smaku. Efektem naszej pracy jest nowa linia trzech win o niższej zawartości alkoholu, aromatycznych i przyjemnie „słodko-kwaśnych” - mówi Artur Dubaj, winemaker, główny technolog AMBRA.

Winnica Gronowscy położona jest na skraju Puszczy Solskiej. Dawniej w miejscu tym rósł gęsty las, od którego wzięła się nazwa wytwarzanych tu win – lukus – co znaczy po łacinie ciemny gaj. Tamtejsze wina są efektem wielkiej pasji i ręcznej pracy trzech pokoleń rodziny Gronowskich. Charakteryzują się rześkością, owocowym smakiem i pełne słońca, którego na Roztoczu jest wyjątkowo dużo. Winnica Lipowiec znajduje się niedaleko Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jej historia rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy nasadzono pierwsze krzewy winne odmiany Dornfelder. Powstałe tu wina są efektem pasji, która przerodziła się w sposób na życie.

Poza wysoką jakością połączoną z tradycją oraz poszanowaniem naturalnego bogactwa regionu Roztocza, winnice te łączy Fundacja Winiarnie Zamojskie. Poprzez zrzeszanie najlepszych lokalnych producentów, nie tylko pomaga im i dba o ich rozwój, ale także tworzy unikalną ofertę polskich win regionalnych.

Wsparcie dla lokalnych winiarzy

- Fundację Winiarnie Zamojska założyliśmy w 2019 roku. Celem naszej organizacji jest wspieranie lokalnych winiarzy i sadowników w kwestiach formalnych, prawnych, sprzedażowych i operacyjnych. Chcemy być ich głosem w utrudnionym przez biurokrację dialogu z rządem, inwestycjami unijnymi i ośrodkami naukowo-badawczymi. Bez przerwy inwestujemy w polskie winiarstwo i jesteśmy dumni, że uczestniczymy w jego rozwoju. Wierzymy, że rosnące w siłę polskie winiarstwo i przemysł przetwórczy może zmienić oblicze regionu i stać się fundamentem jego długofalowej strategii. Na całym świecie regiony winiarskie tętnią życiem, przyciągają turystów, tworzą miejsca pracy i są źródłem sukcesu ich mieszkańców, a Roztocze z całą pewnością ma w sobie ogromny potencjał, by stać się polską Krainą Wina - mówi Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA i inicjator powołania do życia Fundacji Winiarnie Zamojskie.

W ramach Fundacji Winnice Zamojskie działa już kilka roztoczańskich winnic, m.in.: Dwór Sanna, Winnica Zamojska, Winnica Lipowiec oraz Winnica Gronowscy. Charakteryzuje je limitowana, butikowa produkcja, ręczny zbiór winogron i pasja winiarzy, którzy osobiście angażują się w powstawanie każdej butelki wina.