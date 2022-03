Polsko-ukraińskie piwo przeciwko wojnie. Dochód ze sprzedaży ma wesprzeć Ukrainę

Polsko-ukraińskie piwo Hazy Discovery Kyiv, uwarzone wspólnie przez Browar PINTA z Wieprza i browar ReBrew z okolic Kijowa, pojawi się na rynku jako NO TO WAR! Kyiv i z hasztagiem #StandWithUkraine. Cały dochód z jego sprzedaży zostanie przekazany na fundusz pomocowy SOS Ukraina Polskiej Akcji Humanitarnej.

Autor: AK

Data: 01-03-2022, 12:49

Jeszcze w czwartek 17 lutego br. 4-osobowa ekipa rzemieślniczego browaru ReBrew z okolic Kijowa z radością i nadzieją na pokój warzyła w Wieprzu koło Żywca wspólne piwo z Browarem Pinta. Niestety już tydzień później na stronie sklepu online zamiast oferty ukraińskiego browaru pojawił się napis: „Zachowaj spokój i uwierz w siły zbrojne! Pomóż armii”.

Uwarzone w Polsce piwo Hazy Discovery Kyiv miało mieć 24 marca swoją premierę w Kijowie, ale wojna te plany przekreśliła. – Mamy nadzieję, że nasi przyjaciele z ReBrew, którzy wrócili na Ukrainę, nadal będą bezpieczni – mówi Bartek Ociesa, główny piwowar Browaru Pinta, który brał udział w kooperacji z Ukraińcami.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

ReBrew to jeden z najlepszych browarów rzemieślniczych na Ukrainie. Kilka lat temu utworzyło go grono profesjonalistów o różnych specjalnościach, których połączyła miłość do dobrego piwa i chęć podniesienia piwnej kultury Ukrainy. Teraz na trudnej drodze do warzenia najlepszych i najciekawszych piw stanęła im wojna. Miasto Browary, w którym działa browar, sąsiaduje z wschodnimi dzielnicami Kijowa i zostało zaatakowane już pierwszego dnia rosyjskiej inwazji.

NO TO WAR! Kyiv trafi do polskich sklepów z piwami rzemieślniczymi tego marca. Swoją oficjalną premierę będzie miało 18 marca w stolicy Łotwy Rydze, gdzie Pinta – prawdopodobnie bez przeszkód – po raz pierwszy przedstawi też inne kooperacyjne piwo Hazy Discovery Riga, uwarzone wspólnie z łotewskim browarem Arpus Brewing.

Seria piw Pinta Hazy Discovery jest cyklicznie warzona w Wieprzu od czerwca 2021 roku w kooperacji Browaru Pinta z najlepszymi na świecie browarami rzemieślniczymi, pubami i farmami chmielu. Z założenia jest produktową formą zaproszenia do odwiedzenia różnych miast i regionów świata ze względu na ich piękno oraz znaczenie dla rozwoju kraftu i piw w stylu IPA.

– Na odwiedziny Kijowa niestety będziemy musieli poczekać, ale dziś tym kooperacyjnym piwem pokazujemy solidarność z Ukraińcami i wyrażamy protest przeciwko wojnie – dodaje Bartek Ociesa.