Ponad 11 ton nielegalnego suszu tytoniowego w zatrzymanym samochodzie ciężarowym

"Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Przemyśla zatrzymali nielegalny transport suszu tytoniowego podczas kontroli samochodu ciężarowego w Lipowicy. Kierowca nie posiadał wymaganych prawem dokumentów na przewożony towar" - napisano w komunikacie KAS.

Jak wyjaśniono, skontrolowany samochód ciężarowy jechał ze Słowacji do Polski. W naczepie znajdowało się ponad 11 ton suszu tytoniowego. Kierowca nie okazał do kontroli wymaganych prawem dokumentów na przewożony towar. Nie posiadał także wymaganego numeru referencyjnego z Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT).

KAS zwraca uwagę, że przewoźnik towarów objętych monitorowaniem, w trakcie całej trasy przewozu objętego zgłoszeniem, powinien zapewnić przekaz aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu.

"Kwota uszczupleń podatku akcyzowego mogła wynieść ponad 5 mln zł. Dalsze czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie" - dodano.