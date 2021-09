Poseł Kukiz’15 chce zakazu reklamy piwa

Poseł Jarosław Sachajko złożył interpelację dotyczącą możliwości zakazu reklamy piwa, nawet bezalkoholowego. Składając zapytanie do ministerstwa zdrowia oraz finansów powołuje się m.in. na raport Instytutu Jagiellońskiego. Poseł pyta czy rozważane są zmiany przepisów.

06-09-2021

Jarosław Sachajko chce zakazu reklamy piwa, nawet bezalkoholowego. fot. PTWP

Sachajko pyta o reklamę piwa

Sachajko wskazał na opublikowany pod koniec lipca 2021 roku raport Instytutu Jagiellońskiego zatytułowany „Polska zalana piwem”, który podaje, że przeciętnie każdy pijący Polak w wieku powyżej 15 lat wypija 136 litrów piwa rocznie, co oznacza 272 półlitrowe puszki i ponad 5 kilogramów etanolu. W 2020 roku Polacy wydali na piwo 18 mld zł, a łącznie na alkohol ogółem 38 mld zł.

Jednak z danych opublikowanych niedawno przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że spożycie piwa na statystycznego Polaka spada. Statystyczny Kowalski wypił w 2020 roku mniej piwa (otrzymanego ze słodu, o objętościowej mocy alkoholu 0,5% i więcej) niż w 2019 roku –spadło ono do 93,6 litra z 97,1 litra w 2019 roku i z rekordowych 100,5 litra w 2018 roku. Z danych GUS wynika też, że dostawy piwa otrzymanego ze słodu (o objętościowej mocy alkoholu 0,5% i więcej) na rynek krajowy spadły w 2020 roku o 3,4 proc. do 35,9 mln hektolitrów.

Czy można reklamować piwo?

- W mojej opinii szczególnie szkodliwe jest: dopuszczenie reklamy piwa, jak również dopuszczenie reklamy piwa bezalkoholowego pod tą samą marką, co piwa zawierające etanol – zaznacza poseł Sachajko.

- Niewątpliwie zasadniczą rolę w promocji piwa odgrywa reklama – czy to telewizyjna, czy radiowa, czy w prasie, czy w przestrzeni publicznej – niesie to ze sobą negatywny skutek. Już bowiem obserwujemy wypromowany wzór męskości z puszką piwa, zaś kobiecość łączy się z wysublimowanymi smakami poprzez reklamę smakowych piw dla kobiet. Z kolei młodych ludzi przekonuje się, iż modne jest picie piwa, na początek bezalkoholowego, bo wspólną konsumpcją zdobędą przyjaciół, szybciej wejdą w grupę rówieśników z puszką czy butelką w ręku – czytamy w interpelacji posła.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Jarosława Sachajki, że obecnie w Ministerstwie Zdrowia nie są prowadzone prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie całkowitego zakazu reklamowania piwa, a ze względu na charakter zmiany obejmujący funkcjonowanie także innych organów administracji rządowej, w pierwszej kolejności niezbędne byłoby poddanie jej wielostronnym konsultacjom. Wiceminister podał, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ostatnich trzech latach wydawała po około 4 mln zł rocznie.

Reklama piwa - co można, a czego nie?

Na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reklama napojów alkoholowych jest zakazana. Jedyny wyjątek stanowi reklama piwa, która jest dozwolona po spełnieniu ściśle określonych warunków co do treści oraz sposobu przekazu. Co mówi ustawa?

Reklama i promocja piwa jest dozwolona, pod warunkiem że:

1) nie jest kierowana do małoletnich;

2) nie przedstawia osób małoletnich;

3) nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami;

4) nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych;

5) nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu;

6) nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób;

7) nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego;

8) nie wywołuje skojarzeń z:

a) atrakcyjnością seksualną,

b) relaksem lub wypoczynkiem,

c) nauką lub pracą,

d) sukcesem zawodowym lub życiowym.

Reklama i promocja piwa, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona:

1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 600 a 2000, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy;

2) na kasetach wideo i innych nośnikach;

3) w prasie młodzieżowej i dziecięcej;

4) na okładkach dzienników i czasopism;

5) na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim;

6) przy udziale małoletnich.

3.

Zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego.

4.

Zabrania się reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.

5.

Zabrania się informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu, w jakikolwiek inny sposób niż poprzez umieszczanie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej związanej z określoną imprezą nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6.

Informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu i telewizji pod warunkiem, iż będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów zawierających do 18% alkoholu lub jego znaku towarowego, a informacja ta nie będzie prezentowana w telewizji przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej.

7.

Zabrania się informowania o, innym niż określone w ust. 5, sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu oraz informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

8.

Zakaz określony w ust. 1 dotyczy również wydawnictw promocyjno-reklamowych przekazywanych przez producentów, dystrybutorów lub handlowców napojów alkoholowych klientom detalicznym.

9.

Zakazy określone w ust. 1-8 nie obejmują reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

10.

Zakazy określone w ust. 1-8 dotyczą osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uczestniczą w prowadzeniu reklamy w charakterze zleceniodawcy albo zleceniobiorcy niezależnie od sposobu i formy jej prezentacji.

11.

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, treść, wzór i sposób umieszczania na reklamach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, napisów informujących o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletniemu, mając na względzie ograniczenie spożycia alkoholu oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród młodzieży.