Poseł Lewicy proponuje upaństwowienie Browaru Zamkowego w Cieszynie

Interpelacja posła Przemysława Koperskiego, o numerze 11760 w sprawie planu ratunkowego dla Browaru Zamkowego Cieszyn wpłynęła do Sejmu z datą 1 października 2020 roku, a adresatem jest minister aktywów państwowych, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

- Dzisiaj złożyłem na ręce premierów Piotra Glińskiego i Jacka Sasina interpelację w sprawie planu ratunkowego dla Browaru Zamkowego Cieszyn. Zapytałem o możliwość upaństwowienia zakładu tak jak miało to miejsce w 1920 r. , wykupu Browaru przez jedną ze spółek podległych Ministerstwo Aktywów Państwowych np. PKN ORLEN lub poprowadzenie przedsiębiorstwa przez Lasy Państwowe tak jak miało to miejsce od 1933 r. do wybuchu II Wojny Światowej. Do podpisania interpelacji zaprosiłem również Stanisław Szwed - Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Grzegorz Puda- Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Przemysław Drabek - Poseł na Sejm RP, Grzegorz Gaża - Poseł na Sejm RP, Kazimierz Matuszny, Mirosława Nykiel Posłanka na Sejm RP, Mirosław Suchoń - poseł na Sejm RP, Małgorzata Pępek - Poseł na Sejm RP, Grupa Żywiec, Miasto Cieszyn, Powiat Cieszyński – napisał zaś 28 września na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, poseł Przemysław Koperski.

Z kolei w interpelacji, którą również udostępnił poseł Koperski na FB, zwraca się do premiera z pytaniami m.in. także o to czy Grupa Żywiec otrzyma wsparcie rządu w poszukiwaniu inwestora gwarantującego należytą dbałość o zabytek i unikatowy charakter tego miejsca, a także na jakie wsparcie mogą liczyć pracownicy browaru oraz jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo w celu ochrony zabytkowego Browaru Zamkowego w Cieszynie.

Interpelacja posła Przemysława Koperskiego.jpg

Przemysław Koperski, z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Radny Samorządu Województwa Śląskiego IV kadencji oraz Rady Powiaty w Bielsku-Białej I i II kadencji. Ekspert ds. funduszy UE, rynku pracy i polityki społecznej. Bielszczanin, rodzinnie związany z Bystrą Śląską.

Czytaj też: "Marek Jakubiak chce odkupić Browar w Cieszynie od Grupy Żywiec, ale bez Braniewa. Czeka na odpowiedź"

Czytaj też: "Kto odkupi Browar w Cieszynie od Grupy Żywiec? Browar Braniewo też na sprzedaż. Trwają rozmowy"