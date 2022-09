13 października 2022 startuje Warszawski Festiwal Piwa. Przez trzy dni na stadionie Legii będzie można spróbować 1200 różnych piw z ponad 60 browarów. Jesienna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem: Jesteśmy, żeby żyć ze smakiem.

14 edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa rozpocznie się w czwartek 13 października i potrwa do soboty 15 października. Tradycyjnie już na stadionie Legii pojawi się ponad 60 browarów, które zaserwują gościom festiwalu 1200 piw.

- To już 14. edycja imprezy, więc można chyba zaryzykować tezę, że Warszawski Festiwal Piwa, jak wiele browarów, które tłumnie stawiają się na wydarzeniu, powoli staje się legendą i stałym punktem w kalendarzach wielu (nie tylko) Warszawiaków. Wiedzą, że organizatorzy, niczym najlepsi piwowarzy, łączą świetną jakość z jeszcze lepszą zabawą. Bo na Festiwalu liczy się nie tylko sam browar, ale i to, w jakim towarzystwie jest rozlewany - zapewniają organizatorzy.

Na festiwalu piwnym nie tylko o piwie

W trakcie jesiennej edycji WFP swoją premierę będzie miał Kwas Chlebowy warzony tradycyjnie na nowoczesnym sprzęcie, bez dodatku cukru, powstały we współpracy z piekarnią Putka. Perypetie związane z procesem jego powstawania można śledzić na bieżąco na kanale YouTube. Cały dochód ze sprzedaży napoju zasili konto Fundacji Legii, która, dzięki zgromadzonym środkom, stworzy miejsca do nauki języka dla uchodźców z Ukrainy.

Podczas Festiwalu będzie można m.in. skorzystać z sauny.

- Nie udajemy. Jesteśmy sobą, jesteśmy blisko natury. Dlatego sięgamy po to, co w niej najlepsze. Jak po dobroczynne działanie saun. Doceniali je już starożytni, doceniamy i my. I kolejny raz stawiamy na saunowóz (zwany również Parostatkiem) ze specjalną strefą relaksu i kilkoma jeszcze atrakcjami, których nie zdradzamy, żeby zostawić sobie w zanadrzu coś, co skusi do odwiedzenia imprezy. Dajemy słowo, że warto. Będzie ciepło i aromatycznie - dodają organizatorzy.

Tradycyjne warzenie w połączeniu z nowoczesnością

Warszawski Festiwal Piwa to wydarzenie, na które rzemieślnicy z branży piwowarskiej pół roku wcześniej zaczynają planować, jakie piwa nawarzą na kolejną edycję festiwalu. Nie ma lepszej okazji, żeby wprowadzić na rynek nowy smak, zdziwić i degustujących, i konkurencję, a także umocnić pozycję na rynku.

W Strefie Nowych Browarów zaprezentują się m.in.: Browar Stara Szkoła słynący z piw ziołowych, Browar Piwex, czerpiący z nostalgii za PRL-em, Browar Sarabanda oferujący intensywnie chmielowe smaki, Browar Moon Lark, oferujący nie tylko piwa, ale też miody pitne i hard seltzery, Browar Mikołajki, celujący w lagery idealnie komponujące się z wędzoną rybą i Browar Gryfus, który rzuci uczestnikom Wyzwanie Ostrości.

Strefa gastro na festiwalu

W strefie foodtracków na festiwalu znów zaparkują kuchnie z całego świata. I te w tradycyjnych odsłonach, jak i te nowoczesne, i nowatorskie – wegańskie i wege. Oprócz jedzenia i piwa dla gości będą dostępne flippery, automaty do gier, kapsle, gry sprawnościowe i planszówki.

Patronat nad wydarzeniem objął Departament Rolny USA i Warszawska Organizacja Turystyczna.

A pełen program jesiennej edycji Warszawskiego Festiwalu Piwa znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu: https://warszawskifestiwalpiwa.pl/program/

