Praca za barem to styl życia

Ewa Nowicka, Alicja Bączyk oraz Martyna Blaut to zawodowe barmanki, które zostały finalistami konkursu barmańskiego Lady Amarena Poland. Jak same przyznają, ich droga zawodowa nie była usłana różami. W rozmowie z nami opowiedziały o tym, co skłoniło je do pracy w środowisku barmańskim kojarzonym głównie z mężczyznami oraz czy kobiety za barem to nisza?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 05-02-2022, 11:24

Czy kobiety za barem to nisza? / fot. JS

Ewa Nowicka, na co dzień pracuje w stołecznym lokalu Regina Bar. Z gastronomią jest związana od 16. lat, natomiast od 9. lat jest barmanką. Jak sama przyznaje, praca za barem od początku przygody z gastronomią mocno ją pociągała.

– Moja przygoda z barmaństwem nie zaczęła się najprościej na świecie, ponieważ długo starałam się, żeby zostać barmanką. Wcześniej byłam kelnerką i przechodziłam przez wiele różnych etapów pracy w gastronomii, z którą jestem związana 16 lat. Natomiast barmanką jestem od 9. lat. To pokazuje, ile czekałam i walczyłam o swoje marzenie, które w końcu się ziściło – mówi.

Pytam Ewę, dlaczego bar a nie np. praca w kuchni?

– Praca za barem daje ogromne możliwości, jeśli chodzi o zabawę smakiem, moim zdaniem nawet większe niż kuchnia. Cudowne jest obsługiwanie gości, celebrowanie ich ważnych momentów w życiu – odpowiada.

Dopytuję dalej o plusy i minusy tej pracy, na co Ewa szybko reaguje – Największym plusem jest to, że moja praca jest moją pasją, a dzięki temu to nie widzę żadnych minusów – mówi z uśmiechem.

Praca za barem prawdziwą pasją

Odmienną od Ewy Nowickiej przygodę z barmaństwem rozpoczęła Alicja Bączyk, bar menadżer w krakowskim lokalu Tag. I chociaż Alicja do gastronomii trafiła przypadkowo i zaczynała jako kelnerka, to obecnie zarządza całym zespołem w pracy za barem.

– Nie dostałam się na moje wymarzone studia, na medycynę. Postanowiłam zrobić sobie rok przerwy po maturze i rozpoczęłam pracę w barze w Poznaniu jako kelnerka. Po roku zaproponowano mi „przeskoczenie” z kelnerki na barmankę. I tak już zostałam. Zakochałam się w tej pracy. Pół roku później przeprowadziłam się do Krakowa, podejmując przy tym decyzję, że będę się zajmować się barmaństwem zawodowo, bo to jest moja prawdziwa pasja – mówi Alicja Bączyk.

Alicja przyznaje, że jest rannym ptaszkiem i najlepiej funkcjonuje w dzień, stąd też praca wieczorem w barze była dla niej pod tym kątem uciążliwa.

– Jestem raczej rannym ptaszkiem i wolę pracować od 8:00 do 14:00-15:00, kiedy jestem najbardziej skupiona, dlatego praca wieczorem i w nocy, a czasami do rana, była dla mnie faktycznie trochę ciężka – wspomina.

– Skończyłam studia marketingowe, w związku z tym obecnie poza za barem i zarządzaniem zespołem, zajmuję się całym lokalem, którego wspólnie z moim narzeczonym jesteśmy współwłaścicielami. W związku z tym łączę pracę za barem z innymi funkcjami, a przez to mam wrażeniem, że pracuję praktycznie przez całą dobę – dodaje Alicja.

Pytam zatem z zaciekawieniem, skąd znajduje na to wszystko siłę i co ją nakręca do pracy?

– Uwielbiam pracę z ludźmi i zabawę smakami. Praca w barze pozwala działać kreatywnie i łączyć ze sobą różne smaki. A jak widzę, że komuś to smakuje, to wówczas jestem ogromnie z siebie zadowolona – przyznaje.

Ile barów, tak różnie może wyglądać ta praca

Martyna Blaut, barmanka w warszawskim barze El Koktel, swoją przygodę z barmaństwem rozpoczęła w trakcie studiów. Nie interesowała jej inna praca w restauracji, związana z jedzeniem, bo jak sama przyznaje gotowanie to nie jest jej bajka, a bar zdecydowanie tak.

– Wszystko zaczęło podczas studiów, a praca w barze była moją pracą weekendową, żeby sobie dorobić i się utrzymać. Tak przepracowałam cały licencjat. Po jakimś czasie okazało się, że ta praca, ten zawód, super koresponduje z moją osobowością, z moimi potrzebami. I chociaż kocham projektować, dlatego też studiowałam architekturę, to jednak uznałam, że większą satysfakcję daje mi kontakt z ludźmi w barze niż siedzenie przy biurku – wspomina Martyna.

– Długo trwał proces, zanim pogodziłam się z tym, że rzeczywiście to jest moja prawdziwa praca, ale nie żałuję i to jest taka pasja, która najdłużej utrzymała moją uwagę i zaangażowanie, bo w tym miesiącu minęło 9 lat od początku mojej barmańskiej przygody – dodaje.

Martyna nie żałuje swojej decyzji o byciu barmanką, chociaż jak przyznaje, nie było to łatwa droga.

– Zdarzały się sytuacje, że ktoś powątpiewał w moje kompetencje ze względu na młody wiek i płeć, ale nie zraziło mnie to i dalej robiłam swoje – przyznaje.

Co zatem daje jej siłę do pracy w barze?

– Barmaństwo dostarcza mi codziennie pozytywne emocje. Dostaję od razu od gości baru odpowiedź, czy dobrze wykonuję swoją pracę czy nie. Plusem jest to, że można wykazać się dużą kreatywnością praktycznie przy każdym drinku. I ta różnorodność w pracy, bo tyle, ile jest barów, to tak różnie może wyglądać ta praca – wyjaśnia Martyna.

Na zdjęciu od lewej: Alicja Bączyk (TAG.), Ewa Nowicka (Regina Bar), Martyna Blaut (El Koktel).