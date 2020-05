Pracownicy Kompanii Piwowarskiej niosą pomoc najbardziej potrzebującym podczas epidemii

W dobie koronawirusa wiele firm i marek modyfikuje swoje aktywności skupiając się na tym, co obecnie najważniejsze – wsparciu służby zdrowia w walce z epidemią.

Do pracowników służby zdrowia oraz innych służb ratunkowych i organizacji non-profit, w tym m.in. Banku Żywności w miastach, w których znajdują się browary Kompanii Piwowarskiej, trafi łącznie niemal 260 tysięcy puszek napoju bezalkoholowego B-life.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Kompanii Piwowarskiej, z kilkunastu palet tego samego napoju bezalkoholowego, który trafił do Banku Żywności, trzy z nich przeznaczono także dla strażaków walczących z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pierwsze transporty napoju już trafiły do wspieranych przez KP organizacji z Poznania i Białegostoku a kolejne dotrą wkrótce do Tychów.

Do potrzebujących trafi też wsparcie finansowe od pracowników. Zainspirowani przykładem marki Lech, która przekazała na Fundusz Interwencyjny 500 tysięcy złotych, zainicjowali zbiórkę indywidualną, dzięki której łącznie blisko 39 tysięcy złotych odliczone od najbliższego wynagrodzenia przekazane zostanie na Fundusz Interwencyjny WOŚP. Oprócz wpłat indywidualnych, dwa zespoły zdecydowały się zrezygnować ze swoich nagród w wewnętrznych programach uznaniowych przekazując je także na ten cel. Ponieważ kwota zadeklarowane przez pracowników zostanie podwojona przez pracodawców, to łącznie, do Funduszu Interwencyjnego trafi zatem niemal aż 78 tysięcy złotych!

Pracownicy Kompanii Piwowarskiej pomyśleli także o wsparciu swoich partnerów biznesowych – to z ich inicjatywy powstał przewodnik dla przedsiębiorców po tzw. Tarczy Antykryzysowej, mający ułatwiać zrozumienie przepisów i poruszanie się w nich w prosty sposób.

W myśl zasady: wszystkie ręce na pokład, pracownice poznańskiego laboratorium w Lech Browary Wielkopolski zorganizowały też szycie maseczek wielorazowego użytku dla pracowników browaru i do dzielenia się z innymi potrzebującymi. Stawiają przy tym na recycling, dając drugie życie nieużywanym już koszulom, sukienkom czy pościeli.