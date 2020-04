Prawie 20 tys. paczek nielegalnych papierosów przejęła lubelska policja

Zmalał przemyt papierosów i alkoholu do Polski

"Nielegalne papierosy zostały zabezpieczone, a wyliczona wartość uszczuplenia należności skarbu państwa z tytułu niezapłaconego podatku wyniosła w tym przypadku ponad 350 tys. zł" - powiedział podinspektor Paweł Leśny z komendy policji w Świdniku.

Patrol policji drogowej ze Świdnika zatrzymał w poniedziałek w miejscowości Struża busa, jadącego drogą krajową nr 12 w kierunku Lublina. Podczas kontroli okazało się, że auto załadowane jest papierosami rożnych marek bez polskich znaków akcyzy. Było ich tam prawie 20 tys. paczek. Na czarnym rynku miałyby wartość ponad 200 tys. zł.

Policjanci zatrzymali kierowcę busa, 49-letniego mieszkańca Lublina. Mężczyzna miał 0,3 promila alkoholu w organizmie i nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu.

Zatrzymany został też kierowca audi, który - jak widzieli policjanci - pilotował busa z papierosami. Audi gwałtownie zawróciło i odjechało po zatrzymaniu busa. Policjanci odnaleźli audi porzucone w pobliżu na polnej drodze, w jego wnętrzu znaleźli pistolet gazowy. Szybko ustalili kierowcę, okazał się nim 30-letni mieszkaniec Łukowa.

Kierowca busa oraz jego wspólnik z audi będą odpowiadać przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się obrotem papierosami z przemytu. Może za to grozić do 5 lat więzienia.

Kierowca audi usłyszał też zarzut posiadania broni bez zezwolenia, za co grozi do 8 lat więzienia. Kierowca busa dodatkowo odpowie za wykroczenia związane z prowadzeniem pod wpływem alkoholu i bez uprawnień.

Zarzut usiłowania utrudniania postępowania karnego postawiono 25-letniej partnerce kierowcy audi. Kobieta w dniu kontroli szybko pojawiła się przy porzuconym samochodzie, chciała go zabrać i próbowała wprowadzić policjantów w błąd, przekonując, że to ona kierowała tym autem. Te czyny zagrożone są karą do 5 lat więzienia.