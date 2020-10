Prawie 50 proc. pracowników palących wypala 16 papierosów dziennie (analiza)

W badaniu wzięło udział prawie 60 proc. mężczyzn oraz 40 proc. kobiet. Najwięcej osób przebadano w województwie wielkopolskim, łódzkim, lubelskim oraz kujawsko-pomorskim. Zdecydowana większość badanych mieściła się w przedziale wiekowym 20-35 lat, było to aż 52,92 proc. osób. Młodzi ludzie chcieli sprawdzić wpływ używania tytoniu i wyrobów z nim powiązanych na ich ogólny stan zdrowia. Kolejną liczną grupą były osoby w wieku 36-45 lat - 24,79 proc.

Kto i dlaczego pali

Spośród zbadanych w trakcie Roadshow osób wyroby tytoniowe i powiązane paliło 94,15 proc. Najwięcej pali tradycyjne wyroby tytoniowe, czyli papierosy. Odpowiedź taką wskazało aż 85,10 proc. badanych. Kolejne miejsce zajęły elektroniczne papierosy i tytoń podgrzewany - tak odpowiedziało około 15 proc. Pokazuje to, że w przebadanych zakładach pracy wciąż dominuje moda na palenie papierosów, a nowatorskie odmiany wyrobów odtytoniowych często stosowane są zamiennie i nie są tak popularne jak wśród młodzieży. Niestety jak wskazali badani większość osób pali dziennie aż 16 papierosów i więcej. Taką odpowiedź wskazało 46,94 proc. Tylko 11,93 proc. ankietowanych wskazało na palenie od 1 do 5 papierosów dziennie. Wyniki te pokazują jak silnie uzależnia nikotyna.

Niepalący, którzy zdecydowali się odwiedzić gabinet, chcieli sprawdzić jak na ich zdrowie wpływa fakt, że w swoim otoczeniu w pracy czy w domu mają osoby palące. Bierni palacze również odczuwają negatywne skutki jakie niesie za sobą dym tytoniowy. Są też mocno narażeni na choroby powstałe w wyniku wprowadzania do organizmu niebezpiecznych substancji jakie są rozpylane przez palących.

Większość badanych osób rozpoczęło palenie w wieku nastoletnim - między 12 a 18 rokiem życia. Chęć spróbowania papierosa zakończyła się w ich przypadku wieloletnim nałogiem. Najwięcej spośród przebadanych osób pali około 20 lat. Oznacza to, że są oni silnie uzależnieni od nikotyny. Jest to nawyk, który na stałe zagościł w planie ich dnia. Gabinet odwiedziły także osoby, które palą nawet 40-51 lat. Były to pojedyncze przypadki jednak pokazały, że nawet po tylu latach nałogu można znaleźć motywację, by podjąć walkę.