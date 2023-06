W przyszłości browary będą musiały bardzo dynamicznie dopasowywać się z ofertą do preferencji konsumentów, bo ludzie nie będą pić tylko jasnego pełnego, a wzrost będzie pochodzić z wielu różnych kategorii - powiedział nam Simon Amor, prezes Grupy Żywiec.

Simon Amor, prezes Grupy Żywiec, w rozmowie z nami opowiedział m.in. o obecnych wyzwaniach rynku piwa w Polsce. / fot. materiały prasowe

Szanse na rozwój i zagrożenia dla rynku piwa

Co jest aktualnie największym wyzwaniem dla browarów, szansą na rozwój, ale i zagrożeniem dla dalszej działalności?

Szansą na pewno będą premiumizacja, różnorodność kategorii i otwartość konsumentów na piwne ciekawostki. Młodzi ludzie chcą mieć swoje piwo i trzeba dla nich szukać nowych rozwiązań, bo oni chcą pić inne piwa niż ich rodzice czy dziadkowie i szukają innych wartości, do których mogą się odnieść. To jest szansa na różne działania innowacyjne.

Z kolei zagrożeniem, czy też wyzwaniem krótkoterminowym, jest wspomniana już szalona inflacja i jej konsekwencje, z którymi muszą mierzyć się producenci. Do tego dochodzą wyzwania regulacyjne, jak podwyżki akcyzy, które też spowodowały, że pracuje się nam dużo trudniej i na wyższych kosztach. A firmy, żeby się rozwijać i inwestować, potrzebują stabilności.

Przyszłość rynku piwa

W jakim kierunku będzie podążać Pana zdaniem rynek piwa w Polsce?

Na pewno rynek będzie się premiumizować długofalowo i rosnąć bardziej wartościowo niż wolumenowo. Ludzie dziś mają inny styl spędzania czasu i inny styl konsumpcji, natomiast wartościowo rynek na pewno będzie się stabilnie rozwijać. Aby w przyszłości browary mogły na tym korzystać, będą musiały bardzo dynamicznie dopasowywać się z ofertą do preferencji konsumentów, bo ludzie nie będą pić tylko jasnego pełnego, a wzrost będzie pochodzić z wielu różnych kategorii.

Moim zdaniem nie ma takiego powodu, dla którego nie możemy sobie wyobrazić scenariusza, według którego piwa bezalkoholowe w przyszłości będą stanowić w Polsce 25 proc. całego rynku. Jest to dla mnie ekscytujące, że piwo jest tą branżą, która ma przed sobą różnorodne możliwości rozwoju i wzrostu. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy spotkanie grupy znajomych, na którym mamy piwo alkoholowe, bezalkoholowe, smakowe i kraftowe. Mamy bardzo różne konfiguracje i każdy może wybrać sobie takie piwo, które mu najbardziej smakuje. Szansa rozwoju jest w różnorodności kategorii.

Uważam, że rynek piwa będzie też dalej podążać w kierunku zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego, co będzie przyjazne dla planety. Jako branża już dziś jesteśmy dosyć dobrze umocowani, bo mamy swoje systemy kaucyjne na opakowania wielokrotnego użytku i na pewno będziemy wspierać regulacje, które się pojawią, ale muszą być one dobrze przygotowane zarówno dla nas jak i przede wszystkim dla konsumentów, bo to od nich zależy, czy system kaucyjny zadziała.

Czytaj więcej w Strefie Premium: Wierzymy, że polski rynek piwa ma przyszłość (WYWIAD)

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl