Prezes Browarów Polskich: piwa bezalkoholowe górą w pandemii

Sprzedaż piw bezalkoholowych w 2020 roku wzrosła o ponad jedną trzecią, a wartość całego segmentu piw bezalkoholowych przekroczyła 1 miliard złotych.

Udział piw bezalkoholowych w wartości całego rynku piwa wyniósł na koniec 2020 roku już 5,7 proc. wobec 4,7 proc. w 2019 roku.

Trendy w branży piwnej rozwijają się stabilnie, co jest obserwowane w perspektywie kilkuletniej.

Pandemia wciąż gra pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o negatywny wpływ na branżę piwną. Trudna do przewidzenia perspektywa przyszłości, niepewność jutra, problemy i bankructwa gastronomii, nowe podatki i nieprzewidywalność legislacyjna to tylko część wyzwań, z jakimi musi borykać się branża, której w tym roku też będzie ciężko złapać oddech. Do tego dochodzą, pogarszające się nastroje konsumenckie, które mają wpływ na podejście konsumentów do kategorii.

- Wśród pozytywów na rynku wymienić należy rosnące zainteresowanie piwami bezalkoholowymi, których sprzedaż, mimo pandemii, urosła w roku 2020 o ponad jedną trzecią. Producenci w branży, jak co roku, wprowadzają na rynek nowości, jest też nadzieja na to, że odbędą się duże imprezy sportowe, które pomimo braku widzów na obiektach, mogą pobudzić konsumpcję. Plusem jest też sprawne dostosowanie się wszystkich uczestników rynku do nowej sytuacji - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Mieszko Musiał.

- W 2020 wartość całego segmentu piw bezalkoholowych przekroczyła 1 miliard złotych i jego udział w wartości rynku wyniósł na koniec 2020 roku już 5,7 proc., wobec 4,7 proc. w 2019 roku. To jednak raczej kontynuacja trendu niż wpływ pandemii – dodaje.

- Obserwując inne kraje i kultury typowo piwne, jak choćby naszych sąsiadów zza zachodniej czy południowej granicy, to można oczekiwać dalszego wzrostu tego segmentu. W Niemczech piwa bezalkoholowe odpowiadają za 7,5% całego rynku. Z pewnością tego wzrostu nie ułatwi wprowadzona od stycznia 2021 roku tzw. opłata cukrowa, która ma negatywny wpływ na smakowe piwa 0,0% - część segmentu, która wśród piw bezalkoholowych rozwijała się najdynamiczniej – mówi też prezes Browarów Polskich.

Mieszko Musiał zaznacza też, że trendy w branży rozwijają się stabilnie, co jest obserwowane w perspektywie kilkuletniej.

- Trendy w branży piwnej rozwijają się stabilnie, obserwowane są raczej w kilkuletniej perspektywie. W wyniku pandemii z pewnością więcej konsumentów będzie coraz bardziej dbać o swoje zdrowie, życie w równowadze, regularną aktywność fizyczną, co sprzyja piwom bezalkoholowym, z drugiej strony nadal będą kierować się potrzebą przyjemności np. wybierając piwa smakowe i poszukując nowości – wskazuje Mieszko Musiał.

- I tak, w przypadku piwa, widzimy od wielu lat, że ilość konsumowanego alkoholu, którego źródłem jest piwo zmniejsza się z każdym rokiem, w roku 2020 również miało to miejsce. Mocno kurczy się segment piw mocnych i to stabilny trend, który będziemy obserwować w przyszłości - dodaje.