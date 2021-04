Prezes Browarów Polskich: postulujemy do rządu o pomoc dla nas i HoReCa

Branża piwna postuluje o powstrzymanie się rządu od zmian legislacyjnych, które mogą dodatkowo negatywnie wpływać na sytuację przedsiębiorców

Branża postuluje o utrzymanie bez zmian wysokości stawki oraz sposobu naliczania podatku akcyzowego od piwa

Sektor piwny wspieramy skierowane do rządu postulaty branży HoReCa dotyczące wprowadzenia jednolitej, 8-proc. stawki VAT dla gastronomii.

Podkreśla, że pandemia wciąż gra pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o negatywny wpływ na branżę piwną, głównie ze względu na ograniczenia z nią związane, czyli przede wszystkim zamknięcie lokali gastronomicznych, jak też odwołane wydarzenia sportowe, kulturalne, imprezy masowe, brak możliwości spotkań w gronie rodziny czy znajomych. Do tego dochodzi trudna do przewidzenia perspektywa przyszłości, pogarszające się nastroje konsumenckie, które mają wpływ na podejście konsumentów do kategorii.

Zachęcamy do przeczytania w Strefie Premium dużego wywiadu, w którym Mieszko Musiał, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie i jednocześnie prezes Carlsberg Polska, mówi o wyzwaniach branży piwnej i wyzwaniach Carlsberg Polska.



Ponadto niepewność jutra, problemy i bankructwa gastronomii, nowe podatki i niepewność legislacyjna to tylko część wyzwań, z jakimi musi borykać się branża. Jak sektor piwny radzi sobie z ogromnymi wyzwaniami?

- Optymalizujemy bazę kosztową, starając się za wszelką cenę chronić miejsca pracy. Postulujemy, podobnie jak inne branże, o powstrzymanie się rządu od zmian legislacyjnych, które mogą dodatkowo negatywnie wpływać na sytuację przedsiębiorców, w tym przede wszystkim o utrzymanie bez zmian wysokości stawki oraz sposobu naliczania podatku akcyzowego od piwa – mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Mieszko Musiał.

- Wspieramy skierowane do rządu postulaty branży HORECA dotyczące wprowadzenia jednolitej, 8-proc. stawki VAT dla gastronomii. Popieramy browary regionalne i rzemieślnicze w ich staraniach, aby umożliwić sprzedaż piwa na odległość, np. przez Internet. Takie rozwiązania istnieją już we wszystkich krajach UE, część z nich wprowadziła je podczas pandemii, aby pomóc branży - dodaje.

Podkreśla jednocześnie, że branża bardzo docenia zgodę rządu na przedłużenie możliwości odliczenia akcyzy od piw przeterminowanych, gdy jest ono odbierane z gastronomi i utylizowane na koszt producentów.

Wskazuje też, że branża piwna odrabia część wolumenów z mocno poszkodowanego przez Covid sektora gastronomii w rynku detalicznym, jednak nie jest to możliwe w pełni. Jak wykazał GUS, wolumen produkcji sprzedanej spadł w roku 2020 o 3,8 proc.

- Dla wielu naszych partnerów w branży gastronomii trwająca od roku sytuacja oznacza wielkie problemy, nierzadko bankructwa. Dochodzi do tego niepewność jutra – jak szybko wrócimy do jakiejś formy normalności np. w efekcie powszechnych szczepień – mówi Mieszko Musiał.

- Olbrzymim wyzwaniem pozostaje dobrostan i zdrowie pracowników, ich motywacja i zaangażowanie w niespotykanej jak dotąd i skomplikowanej sytuacji wielomiesięcznej pracy zdalnej, wykonywanej często w trudnych warunkach, choćby ze względu na zamknięte szkoły, przedszkola. Osobną kwestią jest niepokój koleżanek i kolegów, których charakter pracy powoduje konieczność przychodzenia do pracy w browarach, w magazynach, czy w sprzedaży - dodaje.

