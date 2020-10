Prezes Browaru Bojanowo: lockdown HoReCa ugodził w każdy browar w Polsce, ale my nie ustajemy w inwestycjach

Cała Polska żółto-czerwona. Co to oznacza dla gastronomii?

- Rok 2020 jest rokiem bardzo niepewnym dla większości branż, lockdown całego sektora HoReCa mniej lub więcej dał się we znaki każdemu browarowi w Polsce, na szczęście od samego początku Browaru Bojanowo budujemy zrównoważony model dystrybucji, starając się dywersyfikować udział procentowy kanałów dystrybucyjnych – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maciej Jakubiak, prezes zarządu Browaru Bojanowo.

- Gdy restauracje zamknięto zaobserwowaliśmy wyraźny wzrost sprzedaży w kanale nowoczesnym tj. sieciach handlowych. Mimo fatalnego pod kątem sprzedaży marca, w okresie styczeń - wrzesień odnotowaliśmy przyrost sprzedaży wobec roku poprzedniego - dodaje.

- To co nas cieszy to fakt, że przyrost sprzedaży w większości wynika ze zwiększonej rotacji naszych produktów. Mówiąc wprost coraz więcej konsumentów wraca do sklepu po Bojana. Nasz rekordowy przyrost sprzedaży w jednej z sieci to 130 proc. wobec roku 2019 – mówi też Maciej Jakubiak.

I podkreśla, że mimo niepewnego 2020 roku Browar Bojanowo nie ustaje w inwestycjach.

- Dynamicznie zmieniająca się sytuacja wymusiła na nas inne spojrzenie na zarządzanie, ale nie zawiesiliśmy planów związanych z inwestycjami w browar. W tym roku zmieniamy maszynę etykietującą na sprzęt nowej generacji marki Krones, co zwiastuje nowy design etykiet piwa BOJAN. Z początkiem roku 2021 wymieniamy zaś maszynę nalewającą, która wyposażona jest w najnowsze systemy ewakuacji tlenu z butelki – zdradza nam Maciej Jakubiak.

Wcześniej w tym roku prezes Maciej Jakubiak podkreślał, że przez pandemię i zamrożenie HoReCa nastały ciężkie czasy dla małych browarów. Browar Bojanowo ruszył wtedy z pomocą lokalom gastronomicznym – odebrał od kontrahentów z sektora HoReCa piwo zarówno w beczkach jak i butelkach. Zaznaczał też wtedy, że po pandemii trzeba spodziewać się obniżonych nastrojów w gospodarce, co będzie przeplatać się z potężnymi budżetami marketingowymi, które wytoczą zagraniczne koncerny zajmujące 90 proc. rynku piwa w Polsce. Podkreślał, że na tym polu małe browary nie dadzą rady konkurować, jednak mają za sobą potężną ilość świadomych i wspierających konsumentów w całej Polsce.