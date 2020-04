Prezes Browaru Bojanowo: nastały ciężkie czasy dla małych browarów, ale nie składamy broni

- Odebraliśmy od kontrahentów z sektora HoReCa piwo zarówno w beczkach jak i butelkach, Nasze produkty na szczęście cieszą się szybką rotacją, więc w przypadku butelek dokonaliśmy redystrybucji nadal świeżego piwa. Jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie ze swoimi kontrahentami i staramy się reagować w miarę swoich możliwości, dlatego jesteśmy w trakcie szykowania pakietów, które powinny w jakimś stopniu pomóc restauracjom i pubom stanąć na nogi, gdy będzie to już możliwe – mówi Maciej Jakubiak.

- Nastały ciężkie czasy dla małych browarów. Po pandemii trzeba spodziewać się obniżonych nastrojów w gospodarce, a to będzie przeplatać się z potężnymi budżetami marketingowymi, które wytoczą zagraniczne koncerny zajmujące ponad 90 proc. rynku piwa w Polsce. Na tym polu nie damy rady konkurować, natomiast mamy za sobą potężną ilość świadomych konsumentów w całej Polsce, którym nie jeden raz przyjdzie nam podziękować za wsparcie - dodaje.

- Mimo utrudnionej dystrybucji nadal będziemy warzyć krótkie serie piw, jak na przykład ostatni Koźlak Wędzony, czyli klasyczny styl w dobie piwa nowofalowego. Być może idziemy trochę pod prąd, ale wyczuwamy u konsumentów coraz większą chęć sięgnięcia po „klasyka”. Nie odpuścimy również linii piw 0%, których premiera odbędzie się w najbliższych tygodniach – mówi też Maciej Jakubiak.

Browar Bojanowo jest niezależnym browarem wyłączony ze struktur Browarów Regionalnych Jakubiak.

To browar wielkopolski, który powstał w 1881 roku. W lipcu 2013 roku, po ośmiu latach od zaprzestania produkcji - uwarzono pierwszą warkę w Browarze Bojanowo, który na przełomie 2012/13 trafił do Browarów Regionalnych Jakubiak i został doprowadzony do stanu używalności.

Browar w Bojanowie został wtedy zakupiony od prywatnego właściciela. Od 1999 r. został postawiony w stan likwidacji, a później upadłości. Jego historia jednak sięga 1881 roku. Pierwszym właścicielem był Niemiec Franz Junke.

Pierwsze wzmianki o browarnictwie w Bojanowie pojawiają się natomiast już w 1685 roku. W tymże roku podpisany został Statut Mielcarzy zatwierdzony przez synów Stefana Bojanowskiego. W statucie na 11 kartach spisano 27 praw i obowiązków Mielcarzy. Piwowarzy zwani byli wówczas Mielcarzami, z niemieckiego Malz - słód, Malzer.