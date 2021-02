Prezes Domu Wina: mimo pandemii popyt na alkohole luksusowe powoli i stabilnie rośnie

Prezes Domu Wina: Alkohole luksusowe to trend nie do zatrzymania (wywiad)

- Pandemia jest katastrofą dla branży HoReCa w całej Europie. Dom Wina również ucierpiał z tego powodu tracąc cześć obrotów. Natomiast popyt na dobra luksusowe zasadniczo nie uległ zmianie i powoli, ale stabilnie rośnie. Dom Wina chce utrzymać rolę lidera sprzedaży uznanych, drogich, ale zasługujących na to win i alkoholi mocnych w kolejnych latach. Stawiamy na współpracę z czołowymi, światowymi producentami oraz na rozwój marek własnych, jak Wódka Dwór Sieraków i Palona - mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Paweł Gąsiorek.

Wskazuje, że w roku 2020 wino znalazło się na trzecim miejscu, po piwie i wódce, jeśli chodzi o wydatki Polaków na alkohol, a według raportu Nielsena, przeznaczono na nie 3,6 mld zł.

- Trudno powiedzieć, jaki był w tym udział alkoholi drogich. Trend premiumizacji, zauważalny od jakiegoś czasu, jest już jednak nie do zatrzymania. Należy tu sprecyzować, co właściwie traktujemy jako produkt luksusowy. Z handlowego punktu widzenia takie wino, które kosztuje kilkaset złotych za butelkę, jest już w segmencie superpremium, a przecież to dopiero początek skali, która kończy się na kilkudziesięciu tysiącach złotych za butelkę – mówi Paweł Gąsiorek.

Prezes Domu Wina dodaje, że Polacy są nie tylko bogatsi, ale też lepiej winiarsko i kulinarnie wykształceni, dojrzalsi, wybredni. Wydają na alkohol więcej, ale piją go mniej i tak jest we wszystkich bogatych krajach.

- Wina w wyższej kategorii cenowej budzą duże zainteresowanie, ale siłą rzeczy kupujących jest mniej i często mają inne cele niż konsumpcja. Wbrew pozorom, zakup drogich alkoholi nie jest szaleństwem, tylko inwestycją. Na najwyższej półce stoją wina kolekcjonerskie z limitowanych serii, powstające w najsłynniejszych winiarniach świata. Dom Wina ma zaszczyt reprezentować Domaine Romanée Conti z Burgundii. Ich ceny - w zależności od etykiety i rocznika - wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy za butelkę. Popyt na to wino na świecie jest tak wielki, że producent stosuje tzw. alokację, czyli przyznaje wybranym firmom limit butelek, które mogą rocznie sprzedać w swoim kraju. Prawo importu do Polski ma tylko Dom Wina, a roczny limit wynosi 48 butelek. Do tej kolekcjonerskiej kategorii należą też rzadkie madery (np. Blandys MCDXIX za 32 tys. zł) czy specjalne edycje whisky Dalmore – mówi też Paweł Gąsiorek.

Dom Wina Sp. z o.o. to jeden z najstarszych polskich importerów i dystrybutorów win i alkoholi mocnych. Firma działa na rynku od 1996 roku. Sprowadza wina od ponad 80 dostawców z 5 kontynentów. W portfolio ma ponad 600 etykiet win i alkoholi mocnych reprezentujących każdy liczący się region winiarski świata. Firma jest Członkiem Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.