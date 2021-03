Prezes Domu Wina: Sherry może stać się przebojem polskich barów

Unia Europejska nie będzie dopłacać do promocji wina?

– Młode pokolenie polskich konsumentów jest ciekawe, poszukujące, otwarte na nowe smaki, zapachy, doznania. Ten trend widać w browarnictwie, miksologii alkoholi czy zainteresowaniu kulinariami. Profil sherry idealnie pasuje do tych tendencji z uwagi na swój złożony, wielowarstwowy smak, wielość stylów, ciekawą historię i potencjał kulinarny. To wino ma szansę stać się wielkim przebojem polskich barów – ocenia Paweł Gąsiorek, Prezes Zarządu Domu Wina.

Tío Pepe, czyli po polsku „Wujek Ziutek”, to nazwa sherry, a przy tym jedna z najbardziej znanych marek alkoholu na świecie. Tío Pepe eksportowana jest do 103 krajów. W Polsce wyłącznym dystrybutorem trunku jest Dom Wina.

Marka Tío Pepe liczy ponad 150 lat, a kultowe kapelusz i bolerko, w które ubrana jest butelka, po raz pierwszy pojawiły się podczas debiutanckiej walki byków słynnego matadora Venturity w latach trzydziestych XX wieku, legendy w kręgach torreadorów.

Marka wzięła swoją nazwę od José Ángela Vargasa – kluczowej postaci w początkowym okresie działalności firmy i wuja założyciela winiarni González Byass, Manuela Maríi Gonzáleza. Tío Pepe, czyli wujek Ziutek był pierwszą osobą, która doradzała młodemu Manuelowei przy wyborze i dojrzewaniu sherry fino.

Firma González Byass powstała w 1835 roku. Dziś odpowiada za 15 procent całkowitej powierzchni upraw winorośli w ramach Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry. Siedziba firmy znajduje się w Jerez w Andaluzji (niedaleko Kadyksu). Oprócz takich marek jak Tío Pepe Fino, Noé, Apóstoles i Brandy Solera Gran Reserva Lepanto, w ofercie firmy jest też Vermouth La Copa, Chinchón Anís i alkohole super premium – Nomad Outland Whiskey, Druide Vodka oraz giny: The London Nº1 i ​​Mom.

Sherry, czyli nietypowe wino

Paweł Gąsiorek, Prezes Zarządu Domu Wina, przyznaje, że w Polsce sherry jest mało znane i jest to raczej trunek dla koneserów.

– Sherry jest częścią historii świata anglosaskiego. Kiedyś, podobnie jak whisky, rozpowszechniło ją na świecie brytyjskie imperium. Do Polski dotarła z dużym opóźnieniem, właściwie dopiero w ostatnich latach, więc jest dla nas nowością. Czy zostanie odkryta i stanie się modna? Bardzo możliwe, że tak, i będziemy to zawdzięczali młodym, ambitnym barmanom, którzy znajdą dla sherry klucz do serc swoich klientów – ocenia Paweł Gąsiorek.