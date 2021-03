Prezes Domu Wina: zakup luksusowych alkoholi to nie szaleństwo, a inwestycja

- Wbrew pozorom, zakup drogich alkoholi nie jest szaleństwem, tylko inwestycją. Wina Grand Cru Classé są długowieczne, a ich cena z czasem rośnie. Podobnie jest z rocznikowymi winami wzmacnianymi, takimi jak porto. Na najwyższej półce stoją wina kolekcjonerskie z limitowanych serii, powstające w najsłynniejszych winiarniach świata. Dom Wina ma zaszczyt reprezentować Domaine Romanée Conti z Burgundii. Ich ceny - w zależności od etykiety i rocznika - wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy za butelkę - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Paweł Gąsiorek.

- Trudno mi powiedzieć, ile jest w Polsce firm wyspecjalizowanych w imporcie drogich alkoholi, ale intuicja podpowiada mi, że niewiele. Producenci bardzo starannie wybierają dystrybutorów. Bywa, że polskie firmy zaciekle konkurują o prawo do dystrybucji. Aby je otrzymać, trzeba mieć zaplecze intelektualne, logistyczne, renomę, no i sporo pieniędzy do zainwestowania w stany magazynowe - dodaje.

Prezes Domu Wina podkreśla, że trend premiumizacji na rynku alkoholi, zauważalny od jakiegoś czasu, jest już nie do zatrzymania i mimo, że pandemia dała się we znaki branży alkoholowej i HoReCa, to popyt na dobra luksusowe powoli, ale stabilnie rośnie.

Wina i alkohole mocne z dołu tej skali, czyli do 2 tys. zł, mają widocznie rosnący udział w sprzedaży, natomiast wina w wyższej kategorii cenowej budzą duże zainteresowanie, ale kupujących jest mniej i niekoniecznie w grę wchodzi konsumpcja.

- Wina i alkohole mocne z dołu tej skali, czyli do 2 tys. zł, mają widocznie rosnący udział w sprzedaży. Polacy są nie tylko bogatsi, ale też lepiej winiarsko i kulinarnie wykształceni, dojrzalsi, wybredni. Wydają na alkohol więcej, ale piją go mniej. Tak jest we wszystkich bogatych krajach, bo liczy się jakość życia i zdrowie - mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Paweł Gąsiorek.