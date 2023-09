Krzysztof Pawiński, prezes Maspeksu, w rozmowie z Portalem Spożywczym wskazał, że uruchomienie nowej linii pomidorowej w zakładzie Agros Nova w Łowiczu jest zwieńczeniem całego ciągu inwestycji w tym miejscu.

Co dalej? Czy Maspex ma już plan na kolejne inwestycje w tym miejscu? Szef Grupy Maspex przyznaje, że w Łowiczu spółka znalazła się na małym "rozdrożu".

- Teren jest, pomysły są, otoczenie rolne jest, gotowość do finansowania też jest. Natomiast musimy zracjonalizować naszą gospodarkę wodno-ściekową. Nowoczesna, wydajna oczyszczalnia produkująca biogaz to coś, co musi być uwzględnione w nowym planie zagospodarowania przestrzennego. Musimy na to zaczekać przed dalszym rozwojem skali przetwórstwa. Przetwórstwo owocowo-warzywne wymaga ogromnych ilości wody, zwłaszcza na pierwotnym etapie. Musimy tę wodę zawrócić, musi być ona w dużej części w obiegu zamkniętym. Mamy dużo procesów: odzyskujemy kondensat. To tysiące ton wody, która obecnie musi spływać do miejskiej oczyszczalni. Musimy to zmienić, natomiast zdajemy sobie sprawę, że będzie to dłuższa procedura i w tej sprawie mocno współpracujemy z miastem - mówi nam Pawiński.