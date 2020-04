Prezes JNT Group: jako jedna z nielicznych firm na rynku nadal będziemy się rozwijać w 2020 r.

Jakie cele stawia sobie firma na ten rok i jak chce się dalej firma rozwijać? - Nasza firma od kilku lat jest bardzo aktywna na rynku zarówno w zakresie nowych, innowacyjnych projektów, jak i konsolidacji rynku czy inwestycji w zakład produkcyjny. Dzięki stałemu rozwojowi posiadamy atrakcyjną ofertę, która pozwala nam elastycznie reagować na zmiany rynkowe w każdym segmencie – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Jakub Nowak.

- Obecnie, ze względu na czekający nas skokowy wzrost bezrobocia czy brak pewności spowodowany kryzysem finansowym, spodziewamy się zmiany zachowań konsumenckich. Istotny będzie współczynnik value for money, co oznacza, że konsument będzie wybierał produkty tańsze oraz takie, które zna i którym ufa, czyli marki rozpoznawalne - dodaje.

- Dodatkowo, ze względu na załamanie się łańcucha dostaw, preferowane będą firmy, które większość procesów realizują w Polsce, ponieważ zwiększa to bezpieczeństwo dostaw. Dzięki naszej ubiegłorocznej inwestycji w rozlew win gronowych z całego świata, z najnowocześniejszą technologią przechowywania i rozlewania wina, mając wino w zbiornikach, możemy na bieżąco reagować na zapotrzebowanie naszych klientów i zabezpieczać partnerów biznesowych przed problemem z dostawami z innych krajów – mówi też prezes JNT Group.

I wskazuje, że większość win z Nowego Świata rozlewana jest w Holandii czy Wielkiej Brytanii, a JNT Group realizuje ten proces w Polsce, co – w połączeniu z gwarancją najwyższej jakości produktów – stanowi obecnie znaczącą przewagę konkurencyjną dla firmy.

- Jako najbardziej elastyczna i innowacyjna firma na rynku bardzo szybko reagujemy na zmiany, co jest szczególnie ważne w tak zmiennych czasach. Dostosowaliśmy swoją strategię do bieżącej sytuacji, decyzje i procesy realizujemy na miejscu i jestem przekonany, że jako jedna z nielicznych firm na rynku w dalszym ciągu będziemy mogli się rozwijać – podkreśla Jakub Nowak.

JNT Group S.A. Sp.K. jest jednym z największych producentów, importerów i dystrybutorów branży winiarskiej w Polsce. Ta dynamicznie rozwijająca się, nowoczesna firma posiada szeroką i różnorodną ofertę produktową, która obejmuje m.in.: wina gronowe, wina musujące, wermuty, wina grzane, ekologiczne, deserowe, owocowe, cydry, napoje niskoalkoholowe, hard seltzery, hard lemonade oraz drinki RTD.

Spółka prowadzi intensywne działania na rynku HoReCa premium. Aby umocnić na nim swoją pozycję, dokonała licznych akwizycji: przejęła działalność operacyjną spółki Wino Makłowicz oraz podpisała umowy na wyłączność dystrybucji win do HoReCa z polskimi winnicami Miłosz i Silesian. Firma przejęła także spółkę Platinium Wines.

JNT Group S.A. Sp.K. to także producent takich marek jak: Grzaniec Galicyjski, Kadarka Prestige, Monte Santi, Barmańska, Aronica, Zbójeckie Grzane, Leemon Demon, Cool Wave czy Cydr Dobroński.

Firma jest Członkiem Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.