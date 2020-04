Prezes JNT Group o perspektywach branży winiarskiej w trudnym 2020 r. i dobie koronawirusa

Ze względu na czekający nas skokowy wzrost bezrobocia czy brak pewności spowodowany kryzysem finansowym, prezes spodziewa się zmiany zachowań konsumenckich. Istotny będzie współczynnik value for money, co oznacza, że konsument będzie wybierał produkty tańsze oraz takie, które zna i którym ufa, czyli marki rozpoznawalne. Dodatkowo, ze względu na załamanie się łańcucha dostaw, preferowane będą firmy, które większość procesów realizują w Polsce, ponieważ zwiększa to bezpieczeństwo dostaw.

Jak będzie wyglądał rozwój rynku wina w Polsce w 2020 roku, nie tylko ze względu na podatki, akcyzę, ale też mając na względzie pandemię koronawirusa? - Z pewnością nastąpi znacząca zmiana w zachowaniach konsumentów, dużo większą rolę odgrywać będą produkty o dobrej relacji jakości do ceny, a także znane, cieszące się zaufaniem marki w dobrej ofercie cenowej – mówi Jakub Nowak.

- Przewagę osiągną firmy, które większość zasobów oraz procesów ulokowały w Polsce, ponieważ sieci handlowe będą preferowały dostawców, potrafiących zabezpieczyć łańcuch dostaw i płynnie reagujących na zmiany rynkowe. Ciężkie czasy czekają przedsiębiorstwa specjalizujące się w sprzedaży do HoReCa czy do sklepów specjalistycznych, ponieważ konsumenci nie będą już otwarci na zakup droższych produktów czy na spędzanie czasu w restauracjach - dodaje.

- Oczywiście branża HoReCa zacznie się odbudowywać w kolejnych latach, ale konsument będzie ostrożniej wydawał pieniądze i powrót do sytuacji sprzed kryzysu potrwa wiele lat – mówi też prezes JNT Group.

I podkreśla, że JNT Group jest w stosunkowo korzystnej sytuacji. - Dzięki realizowanej w ostatnich latach strategii równomiernego rozwoju i obsłudze wszystkich segmentów rynku, możemy elastycznie reagować na zmiany. W większości nasz biznes opiera się na rynku detalicznym, na którym mamy silną pozycję, co będzie kluczowe dla firm z branży – mówi.