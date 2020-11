Prezes Kompanii Piwowarskiej: Dziś bardzo trudno ocenić perspektywy dla sektora piwnego

Igor Tikhonov w rozmowie z nami ocenił mijający 2020 rok w branży piwnej.

– Mimo że rok się jeszcze nie skończył, już teraz można go podsumować określeniem „wyjątkowo trudny”. Myślę, że mogę tak mówić w imieniu całej branży, ponieważ wszyscy – i duże, i małe browary – zmagaliśmy się z tymi samymi problemami. Jeszcze pod koniec 2019 r. roku ogłoszono podwyżkę akcyzy na piwo o 10%. Zmienna pogoda, z jaką mieliśmy do czynienia wiosną i latem, nie sprzyjała konsumpcji piwa, jednak czynnikiem, który w największym stopniu wpłynął na sprzedaż, była pandemia. Obostrzenia z nią związane wprowadzono w Polsce właśnie wtedy, gdy szykowaliśmy się na otwarcie sezonu piwnego; teraz, po odmrożeniu w miesiącach letnich, powracają, co jest dla nas i naszych partnerów gastronomicznych bardzo złą wiadomością. To wszystko powoduje, że nie spodziewamy się dobrych wyników. Taki scenariusz potwierdzają dotychczasowe dane: w okresie styczeń-sierpień cała kategoria piwna spadła o 4,5% według GUS i w najlepszym wypadku utrzyma się na takim poziomie do końca roku. Segmenty, które dotychczas dynamicznie się rozwijały, odnotowały zastój albo spowolnienie – choć są wyjątki od tej reguły. Nawet piwa bezalkoholowe, które wciąż rosły w tempie dwucyfrowym, to trzykrotnie wolniej niż w 2019 roku. Lekko spadła sprzedaż lagerów, przy czym widać zwiększone zainteresowanie piwami marek premium. Na takim samym poziomie utrzymuje się konsumpcja piwnych specjalności – tłumaczył prezes Kompanii Piwowarskiej.

Zatem w związku z pandemią jaka przyszłość czeka cały sektor piwny?

– Restrykcje spowodowane wirusem podczas pierwszej fali epidemii bardzo mocno odczuł m.in. sektor HoReCa. Wprawdzie latem konsumenci wrócili do lokali, ale ruch był znacznie mniejszy niż przed pandemią, a sprzedaż w kanale gastronomicznym nie była w stanie dorównać tej z ubiegłego roku. Szacujemy, że około 10% miejsc nie wznowiło już swojej pracy po lockdownie, a sprzedaż w kanale gastronomicznym skurczyła się aż o połowę. Do tego dochodzi wielotygodniowe zamknięcie hoteli oraz brak imprez typu wesela czy eventy branżowe – powiedział Igor Tikhonov.