Prezes Kompanii Piwowarskiej: premiumizacja kategorii drogą do rozwoju branży piwnej

W rozmowie z nami Igor Tikhonov opowiedział o wpływie pandemii na strategię działania KP w tym roku.

– Sytuacja związana z pandemią wymagała od nas szybkiego dostosowania się do nowej rzeczywistości. Polegało to głównie na zmianach w organizacji pracy, przy czym priorytetem było dla nas zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Z oczywistych względów nie mogliśmy umożliwić wszystkim pracy zdalnej – znaczna część załogi pracuje w browarach, równie wielu pracowników pracuje z klientami w sektorze handlu i gastronomii – jednak wdrożyliśmy liczne procedury, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Cieszę się, że żaden z naszych pracowników nie zaraził się w miejscu pracy – nasze wprowadzone procedury działają i przynoszą efekty. Ten czas próby pokazał, że umiemy szybko dopasować się do zmieniających się okoliczności, utrzymując jednocześnie ciągłość biznesu. Wykazaliśmy się dużą elastycznością, co pozwoliło nam warzyć piwo bez przestojów i realizować na bieżąco zamówienia – wyjaśnił prezes Kompanii Piwowarskiej.

– Także nasze marki zareagowały błyskawicznie na zmianę sytuacji i nastrojów społecznych. Podczas narodowej kwarantanny Captain Jack promował bezpieczne i odpowiedzialne imprezowanie – indywidualnie w social mediach zamiast tradycyjnych domówek. Lech, który od dawna towarzyszy dobrej muzyce, razem z twórcami Pol’and’Rock Festival zorganizował w Internecie festiwal pod hasłem „Najpiękniejsza Domówka Świata”. Marka wspólnie z Fundacją WOŚP przygotowała dedykowany spot reklamowy, który podkreśla wagę drobnych gestów w tym nietypowym czasie, włączyła się także w popularny #hot16challenge2, którego celem była zbiórka funduszy na rzecz służby zdrowia. Tyskie w czasie lockdownu zachęcało do pozostawania w domach i przechodzenia na TY na odległość, zaś w kolejnej kampanii zapewnia Polaków, że „ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy” – czyli najważniejsze to, że jesteśmy razem i ufamy, że przyszłość będzie lepsza. Marka wsparła również szpitale w rodzimych Tychach oraz lokale gastronomiczne w regionie – dodał.