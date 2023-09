Koncern tytoniowy Philip Morris International odchodzi od produkcji papierosów tradycyjnych na rzecz m.in. systemu do podgrzewania papierosów IQOS. Przedsiębiorstwo ogłosiło 12 września nową inwestycję w produkcję najnowszych wkładów tytoniowych do podgrzewania, która zostanie zrealizowana w krakowskiej fabryce. Budżet na tę inwestycję przekroczy miliard złotych.

Michał Mierzejewski, Prezes Philip Morris International na obszar Europy Północno-Wschodniej, fot. PTWP

Philips Morris International zmienia model biznesowy

Portal Spożywczy, Natalia Janus: Skąd decyzja o podcięciu tak bezpiecznej gałęzi dla koncernu Philip Morris International, jaką była produkcja papierosów tradycyjnych?

Michał Mierzejewski, Prezes Philip Morris International na obszar Europy Północno-Wschodniej:

- Philip Morris był i nadal jest liderem produkcji i sprzedaży papierosów tradycyjnych. Jesteśmy natomiast pierwszą firmą, która ogłosiła publicznie, że trzeba zgasić ostatniego papierosa, a jedyne miejsce dla papierosów to muzeum. Na pewno miejscem dla papierosów nie jest półka sklepowa. W Polsce papierosy pali 8 mln ludzi. W związku z czym, mamy 8 mln powodów, żeby zachęcić do rzucenia palenia.

Od kiedy ponad 10 lat temu rozpoczęliśmy swoją wielką transformację biznesową i odkryliśmy, że jest możliwość proponowania osobom, które nie chcą rzucić palenia, produktów opartych na nikotynie, które adresują ich potrzeby, i wywołuje to potencjalnie o wiele mniejsze skutki zdrowotne, od tego momentu wiemy, że nie ma drogi odwrotu. Wiemy, że papierosy trafią do muzeum. Pytanie tylko, kiedy. Na dzisiaj przewidujemy, że jest to kwestia 10-15 lat.

Czy w Polsce jest szansa, żeby w tak stosunkowo krótkim czasie zmniejszyć odsetek palaczy?

- To jest decyzja nie tylko naszej firmy. Do tego potrzebne jest połączenie konsumentów, którzy zaakceptują alternatywy i "przerzucą" się na nie, ale także regulatora, który będzie patrzył w przyszłość, naukę i to, co jest możliwe do zrobienia w kontekście tak palącego problemu. Niezbędne jest również rozpoczęcie dialogu, jak powinien wyglądać świat bez dymu tytoniowego.

Czy Iqosy są bezpieczne?

Philip Morris idzie m.in. w kierunku produkcji alternatywy papierosów tradycyjnych, jaką jest Iqos. Ile trwały i kosztowały badania nad tym produktem?

- Na badania, które trwają już prawie 10 lat, wydaliśmy już ponad 10 mld dolarów. Amerykańska Agencja ds. Badania Żywności i Leków (FDA), która przez 4 lata analizowała olbrzymią liczbę badań naukowych, wydała dokument, który mówi o tym, że używanie produktów Iqos versus papierosów tradycyjnych przynosi pożytek dla zdrowia publicznego. FDA podkreśliła, że nikotyna nie jest największym problemem w kontekście wpływu na zdrowie. Problemem są inne substancje, które wydobywają się z papierosa w wyniku palenia, a nie jego podgrzewania. W związku z tym, wprowadzając produkty Iqos na rynek amerykański mamy możliwość poinformowania konsumentów o zasadniczych różnicach, jakie są w przypadku palenia papierosów i używania podgrzewaczy tytoniu, takich jak Iqos.

Znamy zdanie FDA, natomiast jak polskie Ministerstwo Zdrowia podchodzi do tego tematu?

- Ministerstwo Zdrowia przygląda się i na pewno zaobserwowało, że produkt jest od kilku lat na rynku. Cieszymy się, że konkurencja wprowadza też swoje podgrzewacze tytoniu, gdyż dzięki temu, transformacja polskich palaczy w kierunku zgaszenia ostatniego papierosa na pewno przyspieszy. To tyle jeśli chodzi o kwestię dotyczącą tego, co na ten temat myśli polski rząd. Poczekamy, zobaczymy.

W kontekście czasu wykonywanych badań nad produktami Iqos, jak to ma się do czasu inicjacji nowotworów, których czas wynosi 20-30 lat?

- Badania w zakresie bezpieczeństwa stosowania podgrzewaczy tytoniu będą trwały przez kolejne dziesiątki lat. Natomiast domniemywa się, że liczba substancji chemicznych, które wdycha palacz w wyniku palenia, versus liczba substancji, którą wdycha podczas inhalowania innego rodzaju produktu bardzo się różni. Mamy już wiele badań. Niewątpliwie badania będą przeprowadzane przez cały czas. Natomiast to co widzą regulatorzy na całym świecie przekonuje wielu, aby postawić na alternatywy, czyli wyroby do podgrzewania tytoniu czy też bezdymne.

Czy młodzież może palić Iqosy?

Powiedział Pan, że są Iqos to wyrób dla osób dorosłych, które palą papierosy tradycyjne. Jednak FDA w swoim zezwoleniu na sprzedaż produktów Iqos z informacją o zmniejszonym narażeniu, zaznaczyła, aby koncern analizował ten rynek w kontekście świadomości młodzieży. Co robicie w tym kierunku, aby produkty te nie stanowiły zagrożenia dla tej grupy wiekowej?

- Na potrzeby agencji FDA zrobiliśmy bardzo szczegółowe badania socjologiczne i behawioralne, które jasno wykazały, że nie jest to produkt dedykowany dla nieletnich i inicjacyjny. Podstawą wydawanych zezwoleń agencji dla nowych produktów w Stanach Zjednoczonych jest to, aby przede wszystkim nie były to produkty inicjacyjne i atrakcyjne dla dzieci. Byliśmy inicjatorem i przez wiele lat prowadziliśmy kampanię STOP18, którą dziś każdy zna z naklejek w różnych punktach sprzedaży, podkreślających zakaz sprzedaży papierosów osobom nieletnim. Mamy swoje butiki, w których sprzedajemy produkty Iqos. Mogę zagwarantować, że osoby niepełnoletnie oraz dorosłe nie palące papierosów, nie kupią w nich wyrobów tytoniowych. Jest to produkt dedykowany wyłącznie dla dorosłych palaczy.

