Prezes Stowarzyszenia Polskie Destylaty Rzemieślnicze: Zaczynamy wspólną dystrybucję naszych produktów (wywiad)

Zaczynamy wspólną dystrybucję naszych produktów. Jest to forma wygodna zarówna dla producentów – ze względu na ograniczone siły handlowe, jak i dla klientów którzy mają dużą część segmentu dostępną w jednym miejscu - mówi nam Marcin Czarnecki, prezes Stowarzyszenia Polskie Destylaty Rzemieślnicze.

Marcin Czarnecki, prezes Stowarzyszenia Polskie Destylaty Rzemieślnicze. fot. mat. pras.

Czym są polskie destylaty rzemieślnicze?

Albert Katana, Portal Spożywczy: Czym są polskie destylaty rzemieślnicze?

Marcin Czarnecki, prezes Stowarzyszenia Polskie Destylaty Rzemieślnicze: Nie ma jednej, jednoznacznej definicji. Sami, gdy powoływaliśmy do życia Stowarzyszenie, spędziliśmy wiele godzin próbując ją ustalić – bezskutecznie. Na pewno są to wyroby alkoholowe wysokoprocentowe, powstałe w Polsce, gdzie twórca, gorzelnik lub destylator sami stworzyli ich recepturę. W pewnym przybliżeniu można też powiedzieć, że jest to produkcja w niewielkich, maksymalnie kilkutysięcznych partiach, z których każda nieco się różni. Tak jak dobry szewc zrobi 2 pary butów, które jednak nigdy nie będą dokładnie takie same, tak polski gorzelnik rzemieślniczy zrobi 2 partie pozornie tego samego trunku, które będą się zawsze minimalnie różnić.