Prezes Wyborowa Pernod Ricard nowym prezesem Francuskiej Izby Gospodarczej

Fabrice Audan jest absolwentem Université Paris Dauphine (Master2 DESS) i INSEAD Business School (APM). Posiada bogate międzynarodowe doświadczenie zdobyte na wyższych stanowiskach kierowniczych w Polsce, we Francji, Japonii, Hong Kongu, Australii i Szwecji, specjalizuje się w rozwoju biznesu i zarządzaniu zmianą.

Z Pernod Ricard związany jest od 1990 roku, kiedy rozpoczął pracę audytora finansowego w Centrali firmy, do której przeszedł z Arthur Andresen LLP – wiodącej firmy doradztwa podatkowego i biznesowego. W 1993 roku objął stanowisko wicedyrektora finansowego w Pernod SA, a rok później, do 1996 roku, pełnił funkcję dyrektora finansów i administracji Pernod Ricard Far East. W kolejnych latach, od 1996-2000 roku, pełnił funkcję dyrektora finansowego Pernod Ricard Australia Orlando Wyndham Group, a od 2000 roku, dyrektora finansowego Pernod Ricard Europe. W 2003 roku został prezesem i CEO Pernod Ricard Japan i funkcję tę pełnił do 2011 roku, kiedy został mianowany dyrektorem zarządzającym Pernod Ricard Sweden oraz Pernod Ricard Northern Europe. W 2018 roku, Fabrice Audan objął stanowisko prezesa wyborowa Pernod Ricard oraz Pernod Ricard Central Europe.

– Wybór na Prezesa Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, jednej z największych i najbardziej dynamicznych Izb bilateralnych w Polsce, jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale również wyzwaniem. Zmieniająca się z dnia na dzień sytuacja wymaga od przedsiębiorców odpowiedzialnego i solidarnego działania na rzecz walki z pandemią, ale też podejmowania szybkich i niekiedy trudnych decyzji dotyczących funkcjonowania firmy. Będę się starał, by Izba, wykorzystując szereg narzędzi on-line, nadal odgrywała rolę wiodącej platformy łączącej polskich i francuskich przedsiębiorców. Pomagając w rozwoju naszych członków wspieramy tym samym polską gospodarkę i aktywnie włączamy się w walkę z kryzysem – powiedział Fabrice Audan, zaraz po wyborze na prezesa CCIFP.