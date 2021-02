Prezes ZGP liczy, że oznaczenie Polska Wódka i umowa z Chinami pozwoli przetrwać polskim gorzelniom

We wrześniu 2020 roku Unia Europejska i Chiny podpisały umowę o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. Polskim chronionym oznaczeniem geograficznym będzie Polska Wódka. Podpisanie umowy z Chinami przez UE może przyczynić się do rozwoju unijnego, ale też polskiego eksportu.

- Branża jest niezwykle konkurencyjna i mocno walczy na rynku cenowo, a gorzelnie to przede wszystkich przedsiębiorstwa rodzinne. Od pewnego momentu rynek zaczął się zmieniać, bo zaczęły powstawać duże przedsiębiorstwa, zaś definicja Polskiej Wódki wiąże się z jakością, a ta jakość jest i była właśnie w tradycyjnych gorzelniach rolniczych, które mają nawet ponad 100 czy 150 lat – mówi Łukasz Karmowski.

- Patrząc na oznaczenie geograficzne Polska Wódka i na umowę z Chinami to jest to szansa dla polskich gorzelni i ochrona przed ich kresem. Nawiązuję tu do sytuacji ze Szkocji, gdzie Scotch Whisky i gorzelnie, które produkowały destylaty na potrzeby whisky zaczęły upadać, bo klient był zainteresowany produktem tanim - dodaje.

- Jednak od pewnego momentu, gdy zaczęło obowiązywać tam oznaczenie geograficzne, zaczęto reaktywować tamtejsze gorzelnie, po to, aby móc powrócić do tradycji, która istniała. Chiałbym, abyśmy w Polsce nie spotkali się z taką sytuacją i abyśmy bronili tej naszej infrastruktury, gorzelni i spuścizny tej tradycji oraz jakości. Producenci Polskiej Wódki współpracują z polskimi gorzelniami i to daje gwarancję jakości. Również surowce do Polskiej Wódki są wytwarzane lokalnie i wspomagają nasz patriotyzm gospodarczy – podkreśla też prezes Związku Gorzelni Polskich.

W Polsce jest obecnie około 50 gorzelni. W okresie transformacji gospodarczej było ich 900, a według statystyk, na koniec 2013 r. zostało 104.

Łukasz Karmowski żywi nadzieję, że umowa UE z Chinami i oznaczenie Polska Wódka będą punktem zwrotnym dla upadających i zamykanych polskich gorzelni.

- Żywię wielką nadzieję, że będziemy w stanie odbić się i pójść do przodu i że to jest punkt zwrotny, który pozwoli nam w przyszłości odbudować nasze gorzelnie. Myślę, że działania, które podejmuje Stowarzyszenie PVA i Muzeum Polskiej Wódki zmierzają w kierunku właściwym i my jako gorzelnie chcemy uczestniczyć w procesie promowania Polskiej Wódki w Polsce i na świecie – podkreśla Łukasz Karmowski.