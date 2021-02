Prezes ZPPP Browary Polskie: To był rok wielkiej destabilizacji

- Patrząc na perspektywę przed pandemią, to był czas zupełnie innej rzeczywistości. Sama podwyżka akcyzy na początku roku była już postrzegana, jako bardzo duże zagrożenie dla branży, ale potem przyszła pandemia i od pierwszych dni lockdownu cała branża musiała zmierzyć się z kolejnymi ogromnymi wyzwaniami i nową sytuacją – mówił Mieszko Musiał, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

- Utrzymanie ciągłości warzenia piwa i dostaw do rynku wymagało bardzo dużej sprawności i elastyczności oraz szybkości działania, choć o tym mało się mówiło - podkreślał podczas konferencji on-line.

Wskazał też, że na początku ubiegłego roku cała branża miała już przygotowany portfel nowości do wprowadzenia na rynek, a po ogłoszeniu lockdawnu pojawiły się trudności z dotarciem do rynku.

- Z nowościami też trzeba było dotrzeć do rynku, a rzeczywistość zamknęła nagle gastronomię, a w efekcie w ubiegłym roku mieliśmy dwukrotne zamrożenie HoReCa. Poza tym oczywisty problem, jakim jest blokada dostępu do konsumenta, spowodował, że całą branża piwna solidaryzując się z gastronomią stanęła przed wyzwaniem jak pomoc gastronomii i jak odebrać otwarte beczki z piwem – mówił Mieszko Musiał.

- Również po stronie detalu były ograniczenia z dostępem do sklepów, z ilością ludzi w sklepach oraz czasem spędzanym przez konsumentów w sklepie - dodał.

- Wyzwań było w tym czasie bez liku i nie widać, żeby było lepiej. Miały się też odbyć takie imprezy, które zwykle pomagają branży piwnej jak np. mistrzostwa Europy, a nie odbyły się. I to też było wyzwanie. Była też brzydka wiosna i bardzo deszczowy początek lata. Nakładając na to brak prawdziwych wakacji, to wszystko spowodowało, że był to rok wielkiej destabilizacji – podkreślił Mieszko Musiał.

Powiedział też, że według danych GUS suma uwarzonego piwa przez browary w Polsce spadla w 2020 roku o 3,2 proc. w stosunku do 2019 roku, zaś w przypadku piwa sprzedanego dziura była jeszcze większa, bo spadek wyniósł 3,8 proc.

Marcin Cyganiak z firmy analitycznej Nielsen powiedział natomiast, że rynek piwa zanotował wzrost wartościowy o 3,1 proc., ale wolumenowo zaliczył spadek o 1,6 proc. (dane te nie obejmują jednak HoReCa, a tylko handel detaliczny) i jest to trend, który utrzymuje się kolejny rok.

