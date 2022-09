Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wyrobie napojów spirytusowych, która wdraża unijne przepisy dotyczące m.in. etykietowania napojów spirytusowych - przekazała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wyrobie napojów spirytusowych. / fot. unsplash

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wyrobie napojów spirytusowych. Co zmieni się na rynku alkoholi?

Ustawa o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych wdraża rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. definicji, opisu, prezentacji, etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego.

Nowelizacja reguluje zasady nadzoru nad procesem leżakowania i etykietowania napojów spirytusowych. Nadzór będzie sprawowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i za jej zgodą producent będzie mógł umieszczać informacje o okresie leżakowania (dojrzewania) napoju spirytusowego. Jest to o tyle ważne, że od długości leżakowania zależy smak i jakość, co przekłada się na wyższą cenę napoju. Takie rozwiązanie ma dać konsumentom pewność co do wieku trunku.

Ustawa z korzyścią dla producentów i konsumentów?

Nowe przepisy określają tryb prowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe wymagań określonych w unijnym rozporządzeniu; przekazują dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) kompetencję do prowadzenia rejestrów m.in. wyrobów spirytusowych i tytoniowych. Dotychczas rejestr produkcji alkoholi był w gestii resortu rolnictwa.

Ustawa wprowadza wyłączenia z obowiązku posiadania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót detaliczny, którzy wyrabiają napoje spirytusowe w sposób inny niż w procesie destylacji po fermentacji, od których zapłacono podatek akcyzowy. Takie przepisy dotyczą np. barów i restauracji. Obecnie przepisy nie regulują tej kwestii.

Większość przepisów noweli ustawy wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu.

