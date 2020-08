Producenci wina i przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy do 31 sierpnia powinni złożyć deklaracje

Producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do ewidencji KOWR, są zobowiązani do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. W dniu 31 sierpnia 2020 r. upływa też termin składania w KOWR deklaracji o zapasach win dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, wyrobami winiarskimi.