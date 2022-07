Producent kultowej wódki Bocian zostanie przejęty przez brytyjski koncern

Spółka Stock Spirits podpisała warunkową umowę przejęcia Polmos Bielsko-Biała S.A.

Stock Spirits przejmuje znanego producenta alkoholi. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

CVC Capital Partners od początku inwestycji w Stock Spirits pod koniec 2021 roku deklarowało chęć dalszego rozwoju spółki, m.in. w kategorii produktów wysokojakościowych. Przejęcie firmy Polmos Bielsko-Biała z jej flagową marką Biały Bocian jest pierwszym krokiem w tym kierunku.

Stock Spirits należy do firm produkujących alkohole wysokoprocentowe

i likiery. Spółka rozwija również swoje umiejętności w obszarze zarządzania przychodami, w tym przede wszystkim wykorzystania zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji. Inwestycja w Polmos Bielsko-Biała wspiera plany rozwojowe spółki koncentrujące się przede wszystkim na opracowaniu nowych produktów i usług, wejściu na nowe rynki oraz rozwoju portfolio wysokojakościowych produktów.

- Jakość produktów w Stock Polska jest dla nas zawsze najważniejsza. To na jej podstawie budujemy portfolio marek oraz pozycję na wielu rynkach. Jest ona podstawą zaufania wśród polskich i zagranicznych klientów. Tym bardziej cieszę się, że do naszej rodziny dołączą takie marki jak Biały Bocian czy Ogiński. To kierunek, w którym chcemy się rozwijać - powiedział Marek Sypek, Dyrektor Generalny Stock Polska.