Spółka British American Tobacco (BAT) poinformowała w czwartek, że sprzedaje swoje rosyjskie i białoruskie przedsiębiorstwa konsorcjum kierowanemu przez rosyjską kadrę kierowniczą, kończąc tym samym 18-miesięczny proces - pisze Reuters.

Tytoniowy gigant BAT sprzedaje rosyjski biznes lokalnemu kierownictwu; fot. NICOLAS ARMER/dpa Dostawca: PAP/DPA.

Tytoniowy gigant British American Tobacco wychodzi z Rosji

Producent papierosów Camel, Pall Mall i Lucky Strike zobowiązał się do opuszczenia Rosji, czwartego co do wielkości rynku papierosów na świecie, w marcu 2022 r. po wybuchu wojny w Ukrainie.

Zachodnie firmy masowo opuściły kraj w obliczu sankcji nałożonych na Moskwę, ale Kreml w odwecie przejął część aktywów.

BAT, który kontrolował niecałe 25% rosyjskiego rynku tytoniowego, oświadczył, że formalnie zgodził się sprzedać firmę zgodnie z lokalnym i międzynarodowym prawem.

"Po zakończeniu BAT nie będzie już obecny w Rosji ani na Białorusi i nie będzie czerpał żadnych korzyści finansowych z bieżącej sprzedaży na tych rynkach" - stwierdzono w oświadczeniu, dodając, że firma spodziewa się sfinalizowania transakcji w ciągu najbliższego miesiąca.

BAT w Rosji. Co dalej?

Po sprzedaży spółki będą funkcjonowały pod nazwą Grupa ITMS. Konsorcjum będzie właścicielem znaku towarowego marek BAT, obejmujących zarówno tradycyjne wyroby tytoniowe, jak i alternatywy, takie jak waporyzatory Vuse.

W czwartkowym komunikacie podano jedynie, że konsorcjum kierowała kadra zarządzająca BAT Russia. Nie ujawniono również ceny sprzedaży ani tego, czy warunki pozwoliłyby BAT na odkupienie przedsiębiorstwa na późniejszym etapie. BAT stwierdziło, że nie może podać dalszych szczegółów.

British American Tobacco w Rosji i Białorusi

Rosja i Białoruś odpowiadały za około 2,7% przychodów BAT w pierwszym półroczu 2023 roku i nieco mniejszą część skorygowanego zysku operacyjnego.

Spółka stwierdziła, że ​​jest pewna, że ​​uda jej się zrealizować swoje całoroczne prognozy. Spółka pobrała już w roku finansowym 2022 odpis z tytułu utraty wartości w wysokości 612 mln funtów (763,04 mln dolarów) w związku z przeniesieniem i ujęła dodatkowe 17 mln funtów w kosztach z tym związanych w pierwszych sześciu miesiącach roku.

Zatrudniała w Rosji około 2500 osób. W ramach umowy BAT stwierdziła, że ​​warunki zatrudnienia jej pracowników w Rosji i na Białorusi pozostaną porównywalne przez co najmniej dwa lata.

Koncerny tytoniowe w Rosji

Producent papierosów Imperial Brands sprzedał swój rosyjski biznes w 2022 r. Główni rywale BAT, Japan Tobacco i Phillip Morris International, zawiesili inwestycje i marketing lub ograniczyli część działalności, ale jeszcze wyszli.

Te dwie ostatnie firmy w sierpniu br. dołączyły do niechlubnego grona przedsiębiorstw - do ukraińskiej listy międzynarodowych sponsorów wojny.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl