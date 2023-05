Analitycy BM Banku Millennium, w raporcie z 30 maja, podwyższyli wycenę akcji Ambry. Ostatnie wyniki spółki okazały się wyższe od prognoz, ale kolejne kwartały mogą okazać się dla grupy wyzwaniem.

Ambra zaskoczyła wynikami, ale czekają ją wyzwania. fot. shutterstock

Analitycy podwyższają wycenę akcji Ambry

Analitycy BM Banku Millennium, w raporcie z 30 maja, podwyższyli wycenę akcji Ambry do 33,6 zł, z 32,1 zł oraz podtrzymali rekomendację "kupuj". Ich zdaniem, kolejne kwartały mogą okazać się dla grupy wyzwaniem. Wycena została sporządzona przy cenie akcji Ambry na poziomie 25,3 zł.



"Przedstawione przez spółkę wyniki w III kwartale roku obrotowego 2022/23(styczeń - marzec 2023 r.) okazały się wyższe od naszych prognoz, zwłaszcza dzięki lepszej marżowości. Jednocześnie, grupa Ambra po raz kolejny zdołała wykazać dwucyfrowy wzrost wartości przychodów, który tym razem wyraźnie przewyższył dynamikę obserwowaną w pierwszym półroczu (+22.0 proc. r/r). Zwiększenie sprzedaży było możliwe dzięki wcześniejszemu terminowi Świąt Wielkanocnych (przypadły one na drugi weekend kwietnia - tydzień wcześniej niż rok temu, co podwyższyło sprzedaż jeszcze w marcu), regularnie wprowadzanym podwyżkom cen produktów oraz niskiej bazie z ubiegłego roku" - napisano w komunikacie.

Ambra zaskoczyła pozytywnie

Analitycy ocenili, że Ambra zaskoczyła pozytywnie, zwłaszcza wzrostem procentowej marży brutto ze sprzedaży o 1,3 p.p. r/r, do 35,6 proc. i w konsekwencji również poziomem zysku z działalności operacyjnej (6,9 mln zł vs. 4,6 mln zł) oraz zysku netto (2,6 mln zł vs. 1,7 mln zł).



"Uważamy jednak, że kolejne kwartały mogą okazać się dla grupy większym wyzwaniem, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę wysokie koszty zakupu surowców, paliw i energii, czy też pogorszenie nastrojów konsumenckich wywołanych m. in. spadkiem realnych dochodów gospodarstw domowych" - napisano w komunikacie.



Zdaniem analityków, stosunkowo niskie zadłużenie spółki oraz stabilny cash flow pozwolą jej na ponowne zwiększenie kwoty wypłaconej dywidendy.



Analitycy podnieśli swoje oczekiwania odnośnie wyników grupy na koniec bieżącego roku obrotowego. Według BM Banku Millennium przychody ze sprzedaży grupy wyniosą 882,3 mln zł (13,8 proc. r/r), EBIT wzrośnie do poziomu 95,4 mln zł (10,9 proc. r/r), natomiast wynik netto osiągnie wartość 55,8 mln zł (7,7 proc. r/r).



Autorem raportu, który został rozpowszechniony 30 maja o godz. 14.30, jest Grzegorz Gawkowski.



Raport został opracowany na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

