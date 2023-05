Destylarnia KLVZ "Crystal” z Rosji zażądała wcześniejszego zakończenia ochrony prawnej znaków towarowych "Piraci z Karaibów” i „Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka” ze względu na ich nieużywanie. Taki pozewprzeciwko koncernowi Disney producent mocnych napojów złożył do sądu własności intelektualnej - podał serwis Vedomosti.ru.

Rosyjska firma najprawdopodobniej planuje produkcję mocnych trunków pod markami "Piraci z Karaibów” i „Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka”; fot. Disney

Rosyjski producent wódki pozywa Disneya

Producent złożył wniosek do Rospatent (rosyjski odpowiednik urzędu patentowego) o rejestrację znaków towarowych "Pirates of the Caribbean" oraz "Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest". Ich ochrona wygasa w maju-czerwcu 2023 roku. Marki są własnością Disney Enterprises. Ostatnia rozprawa w tej sprawie odbyła się w lutym br., kolejna zaplanowana jest na sierpień. Do tego czasu zagraniczna firma musi złożyć odpowiedź na pozew rosyjskiego przedsiębiorstwa i udowodnić używanie znaków towarowych.

Destylarnia KLVZ Crystal odmówiła komentarza serwisowi Vedemosti.ru, a prośba skierowana do Disney Enterprises pozostała bez odpowiedzi.

Alkohole pod marką "Piraci z Karaibów"?

Zdaniem prawników, jeśli Rospatent zatwierdzi wnioski, Crystal otrzyma wyłączne prawa do korzystania z tych marek.

Prawnicy, z którymi rozmawiała gazeta, uważają, że szanse na uwzględnienie przez sąd roszczenia KLVZ Crystal są duże, jeśli właściciel praw autorskich nie produkował napojów alkoholowych pod takimi markami w ciągu ostatnich trzech lat.

Vladimir Ozherelyev, szef praktyki własności intelektualnej w kancelarii prawnej DRC, zauważył, że sporne oznaczenie jest nie tylko znakiem towarowym, ale także dziełem chronionym prawem autorskim – więc powód może powoływać się jedynie na użycie oznaczenia tekstowego, a nie graficznego.

Zakład KLVZ Crystal znajduje się w Obnińsku niedaleko Kaługi. Produkuje wódkę pod flagowymi markami Sołowushka, Bionica, Voronetskaya i Charochka, a także nalewa Khortytsia w ramach kontraktu. To nie pierwszy raz, kiedy firma sięga po nazwy popularnych filmów w swoich produktach. Zarejestrował już prawa do znaków towarowych "Fantomas" i "Gladiator".

Rynek alkoholi w Rosji

Rosyjscy producenci mocnego alkoholu zwiększyli produkcję alkoholu po nałożeniu sankcji i wycofywaniu się zagranicznych marek w 2022 r. Według NielsenIQ w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 roku na rynku pojawiło się 36 nowych lokalnych marek whisky, 20 marek ginu i 13 marek likierów.

Niewielki spadek produkcji zanotowano w pierwszym kwartale tego roku, związany jest z dużymi zapasami powstałymi w drugim i trzecim kwartale 2022 roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl