Produkcja piwa nadal rośnie

Z opublikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego i wyliczeń serwisu portalspozywczy.pl wynika, że w kwietniu 2020 roku produkcja piwa w Polsce wzrosła o 12,8 proc. wobec kwietnia 2019 roku i wyniosła 4,075 miliona hektolitrów.

Z danych GUS wynika też, że w ujęciu miesięcznym, czyli wobec marca, produkcja piwa otrzymywanego ze słodu wzrosła w kwietniu 2020 roku aż o 24,0 proc.

W ciągu czterech miesięcy 2020 roku produkcja wzrosła o 7,5 proc. do 12,99 mln hektolitrów wobec takiego samego okresu roku 2019.

Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie podkreślał niedawno w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że dane GUS o produkcji piwa w pierwszym kwartale 2020 r. odnoszą się do zbyt krótkiego okresu, by można było stwierdzić, że produkcja w tym roku rośnie. I zaznaczał, że stan epidemii przyczynił się do spadku sprzedaży piwa – tylko w marcu wyniósł ok. 5 proc., a w najmniejszych sklepach aż 6 proc. – natomiast prognozy na 2020 rok są bardzo niepewne, bo jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że będzie to całkiem udany rok dla branży, tymczasem przedłużająca się epidemia całkowicie odmieniła obraz rynku.

Z wcześniejszych wyliczeń serwisu portalspozywczy.pl i danych GUS wynika, że w całym 2019 roku produkcja piwa w Polsce spadła o 3,5 proc. wobec takiego samego okresu 2018 roku i wyniosła 39,74 miliona hektolitrów.

Dla porównania w 2018 roku produkcja piwa w Polsce wzrosła o 2,6 proc. wobec takiego samego okresu 2017 roku do 40,93 miliona hektolitrów.

W 2017 roku produkcja piwa w Polsce spadła o 2,1 proc. wobec takiego samego okresu 2016 roku i wyniosła 39,89 miliona hektolitrów.

Według miesięcznych danych GUS w 2016 roku łączna produkcja piwa w Polsce (o objętościowej mocy alkoholu powyżej 0,5 proc.) wzrosła o 0,5 proc. wobec 2015 roku do 40,73 miliona hektolitrów.

W 2015 roku produkcja piwa spadła o 1,1 proc. wobec 2014 roku i wyniosła 39,43 miliona hektolitrów.

Dla porównania w 2014 roku produkcja piwa wzrosła o 0,8 proc., a browary w Polsce wyprodukowały łącznie 39,87 miliona hektolitrów piwa.

Największym producentem piwa w Polsce jest Kompania Piwowarska (należąca do japońskiej grupy Asahi), na drugim miejscu jest Grupa Żywiec (grupa Heineken), a na trzecim Carlsberg Polska (grupa Carlsberg).