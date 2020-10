Produkcja win owocowych wzrosła we wrześniu, a po 9 miesiącach 2020 r. spadła o 5,8 proc.

Produkcja win owocowych w Polsce wzrosła we wrześniu o 1,6 proc. w ujęciu rok do roku, a wobec ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosła aż o 35,7 proc. Po wrześniu, czyli po trzech kwartałach 2020 roku produkcja spadła zaś o 5,8 proc. wobec takiego samego okresu 2020 roku.