Produkcja win w Polsce dogania produkcję wódki (wywiad)

Adrian Pizon, sommelier i menadżer F&B hoteli Crowne Plaza i Holiday Inn Express Warsaw - The HUB, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl ocenił rynek wina w Polsce.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 16-12-2021, 14:02

Rynek produkcji wina w Polsce wzrósł aż 35-rotnie przez nieco ponad ostatnią dekadę / fot. PTWP

Jakub Szymanek: Jak ocenia Pan rynek wina w Polsce?

Adrian Pizon: Rynek produkcji wina w Polsce wzrósł aż 35-rotnie przez nieco ponad ostatnią dekadę. To mówi samo za siebie. Dane z listopada pokazują, że produkcja win w Polsce dogania produkcję wódki. Polacy nie tylko coraz częściej sięgają po wino jako takie, ale poszukują win z rodzimych upraw. Wiele polskich etykiet potrafi pozytywnie zaskoczyć. Coroczny Konkurs Polskich Win w Jaśle dowodzi, że polscy winiarze wykonali olbrzymi postęp w produkcji wysokiej jakości win regionalnych.

Czy pandemia mocno namieszała w sektorze win?

Pandemia wyrządziła olbrzymie szkody w wielu sektorach handlu i usług, rynek wina również zanotował spadki obrotowe. Podczas lockdownu sprzedaż do sektora HoReCa była wręcz epizodyczna. Są jednak przypadki sprytnego wykorzystania tych trudnych pandemicznych okoliczności. Ciekawym przykładem jest internetowa subskrypcja wina oferowana przez specjalistyczne sklepy z winem. Polega ona na cyklicznej wysyłce do klientów, którzy zdecydowali się na subskrypcję win o specjalnie dobranej tematyce, może być to sommelier’schoice lub win o charakterze korespondującym z danym sezonem.

Które kierunki pochodzenia win cieszą się obecnie największą popularnością wśród Polaków?

Preferencje stale się zmieniają. Trzeci czwartek listopada, kiedyś ten termin był bardzo „gorący" wśród amatorów wina, którzy sięgali po Beaujolais nouveau. Popularne było również Chianti. Od kilku lat obserwujemy bum na nieskomplikowane, aromatyczne wina tj. Sauvignon Blanc z regionu Marlborough w Nowej Zelandii, Primitivo czy Prosecco.



Wspomniał Pan o sektorze HoReCa. Na jakie wina jest obecnie największe zapotrzebowanie w polskiej gastronomii?

Przede wszystkim wspomniane wyżej wina z Nowego Świata i Włoch. W branży mówi się również o tzw. „winach gastronomicznych", są to wina wyraźne, dobre do parowania z jedzeniem np. Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon czy Tempranillo.



Jakie jest podejście Polaków do win i łączenia ich z jedzeniem?

Ta tematyka wymaga jeszcze odrobinę większej świadomości, natomiast cieszy fakt szkolenia przez restauracje młodych sommelierów, by ci doradzali gościom dobry wine pairing. Choć w tej tematyce funkcjonuje nadal wiele mitów, faktem jest, że dobrze dobrane wino potrafi wyeksponować z dania to, co najlepsze i odwrotnie. Dlatego właśnie wiedza w tym zakresie jest coraz bardziej doceniania przez Gości.

Na rynku win pojawia się coraz więcej różnych innowacyjnych rozwiązań jak wina wegańskie czy bezalkoholowe. Patrząc na tego typu działania, w jakim kierunku będzie podążać sektor winiarski?

Wina wegańskie, bezalkoholowe, biologiczne i biodynamiczne - to kolejny trend. Tego rodzaju wina w restauracjach z kuchnią wegańską cieszą się dużym zainteresowaniem. Podobnie z winami bezalkoholowymi. Sektor winiarski ciągle dywersyfikuje swoją ofertę, to dobry ruch pozwalający sprostać coraz większym wymaganiom konsumentów oraz zaspokoić rosnącą liczbę zainteresowanych tematyką winiarską. W restauracji Nova Wola również serwujemy wina wegańskie oraz bezalkoholowe, w tym świetną alternatywę dla szampana - organiczne, musujące Chardonnay 0,0% od Thomson & Scott.

Dziękuję za rozmowę.