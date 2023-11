Eksperci przewidują, że w tym roku na świecie wyprodukowanych zostanie mniej wina niż przez 60 lat. Niemcy nie wpisują się jednak w światowy trend - podała agencja prasowa dpa.

Produkcja wina spada do historycznych minimów; fot. unsplash.com / Vindemia Winery

Kryzys na rynku wina

Według szacunków branży światowa produkcja wina może w tym roku spaść do najniższego poziomu od 60 lat. Jak ogłosiła we wtorek w Dijon Międzynarodowa Organizacja ds. Winorośli i Wina (OIV), oczekuje się, że wielkość produkcji w UE będzie o osiem procent niższa od średniej z pięciu lat.

W Niemczech , czwartym co do wielkości europejskim kraju produkującym, eksperci spodziewają się niewielkiego wzrostu. Włochy i Hiszpania odnotowały znaczny spadek w porównaniu z 2022 r. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, które doprowadziły do ​​​​pleśni i suszy. Francja stanie się największym producentem na świecie w 2023 r., z wolumenem nieco powyżej średniej z pięciu lat.

Pogoda ma wpływ na produkcję wina

OIV stwierdziło, że po raz kolejny ekstremalne warunki pogodowe, takie jak wczesne przymrozki, obfite opady deszczu i susza, miały znaczący wpływ na produkcję wina. Jednak w kontekście spadającej światowej konsumpcji wina i wysokich zapasów w wielu częściach świata, oczekiwana niska produkcja może przywrócić równowagę na światowym rynku. Według średnich szacunków światowa produkcja wina ma wynieść ponad 244 miliony hektolitrów. Byłoby to o siedem procent mniej niż i tak poniżej średniej wielkości w 2022 r.

Produkcja wina na świecie

W przypadku USA wstępne prognozy zbiorów wskazują, że wielkość produkcji będzie nie tylko wyższa od poziomu z 2022 r., ale także wyższa od średniej z poprzednich lat – wyjaśniło stowarzyszenie. Oczekuje się jednak, że w takich krajach jak Australia , Argentyna , Chile , Republika Południowej Afryki i Brazylia produkcja wina będzie słabsza niż w 2022 r. ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl