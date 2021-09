Prokuratura przekazała Straży Granicznej sprzęt odebrany mafii tytoniowej

Prokuratura Okręgowa w Zamościu przekazała dwóm placówkom Straży Granicznej m.in. wózki widłowe, koparko-ładowarkę oraz inne urządzenia, z których wcześniej korzystała grupa przestępcza nielegalnie produkująca papierosy.

Autor: PAP

Data: 30-09-2021, 10:03

urządzenia, z których wcześniej korzystała grupa przestępcza trafiły do SG; fot. unsplash.com

Jak przekazał w czwartek Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, sprzęt, z którego będą mogli korzystać pogranicznicy, został zabezpieczony w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. Postepowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów i popełnianiem w związku z tym przestępstw skarbowych.

Sprzęt po nielegalnej wytwórni tytoniu

"Przeszukanie posesji, na której sprawcy zlokalizowali nielegalną wytwórnię doprowadziło do zabezpieczenia szeregu urządzeń w postaci m. in. koparko - ładowarki, wózków widłowych, ręcznych wózków paletowych, klimatyzatorów oraz różnych narzędzi. Przedmioty te przekazane zostały Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej oraz Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej" - podała PK.

Dział prasowy PK wyjaśnił, że przekazanie zabezpieczonego od przestępców sprzętu, było możliwe dzięki wprowadzonej w ubiegłym roku nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Nowy przepis stanowi, że można przekazać przedmioty zajęte w trakcie postępowania karnego instytucjom walczącym z epidemią.

"Niszczenie lub przechowywanie zajętych przedmiotów pochodzących z przestępstwa, w sytuacji zagrożenia epidemicznego stanowiłoby trwonienie zasobów, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i nosiłoby znamiona marnotrawstwa. Jednocześnie pozostawienie tychże środków w depozycie również nie znajduje uzasadnienia wobec charakteru zagrożenia epidemicznego" - stanowią przepisy.

Prokuratura przypomniała, że m.in. w styczniu br. prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przekazał szpitalom i policji sprzęt o wartości ponad 3 mln zł. W marcu Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przekazał szpitalom sprzęt odebrany mafii tytoniowej, w lipcu podlaska PK przekazała Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej m. st. Warszawy generator prądu, agregat prądotwórczy, kompresory powietrza i pompę próżniową odebrane przestępcom z branży tytoniowej. Natomiast we wrześniu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Gdańska otrzymali od pomorskiej Prokuratury Krajowej dwa samochody, w tym bmw, odebrane mafii narkotykowej.