Przed majówką sieci handlowe w swoich gazetkach oferują promocje na piwo dodając gratisy przy zakupie większej ilości sztuk (np. 4+4 gratis, 12+12 gratis).

Blogerka Katarzyna Bosacka zwróciła uwagę kilka dni temu w swoich mediach społecznościowych na etyczny aspekt takich promocji i postulowało, aby takimi ofertami zajęło się Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Teraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom odniosło się do sprawy w mediach społecznościowych. Na Facebooku wydano komunikat, którego treść zamieszczamy poniżej:

W nawiązaniu do informacji o różnych promocjach i reklamach napojów alkoholowych pojawiających się w sieci KCPU pragnie poinformować: Reklama i promocja napojów alkoholowych jest - co do zasady - na terenie Rzeczpospolitej polskiej zabroniona i podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 45² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ciągu kilku ostatnich lat Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dawniej: PARPA) złożyło ponad sto zawiadomień o popełnieniu przestępstwa nielegalnej reklamy lub promocji napojów alkoholowych – również w odniesieniu do działań reklamowych i promocyjnych podejmowanych przez poszczególne sieci sklepów. KCPU monitoruje sytuację w zakresie nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholowych (w tym piwa) i w przypadku stwierdzenia naruszenia – podejmuje odpowiednie działania. Nie ulega wątpliwości KCPU, że proponowanie zakupu większej ilości napojów alkoholowych w celu uzyskania korzystniejszej ceny jest zachęcaniem do nadmiernego spożycia alkoholu, co stanowi złamanie zakazu określonego w art. 13¹ ust. 5 ustawy. Z kolei zgodnie z treścią art. 452 ust. 1 ustawy kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 5 i 6, podlega grzywnie od 10.000 do 500.000 złotych.