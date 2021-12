W Lidlu już ruszyły promocje Prosecco. Sprawdź ceny!

Lidl Polska już od teraz do 31.12 lub do wyczerpania zapasów oferuje szeroki wybór Prosecco we wszystkich sklepach stacjonarnych.

W Lidlu już ruszyły promocje Prosecco; fot. unsplash.com

Prosecco to włoskie wino musujące, białe lub różowe, zazwyczaj wytrawne lub półwytrawne. Prosecco DOC, czyli podstawowy produkt, wytwarzane jest na obszarze północno-wschodnich Włoch.

Promocja na Prosecco w Lidlu

W swojej ofercie Lidl proponuje m.in. owocowe i delikatne Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry – przy zakupie 2 butelek cena wynosi 19,99 zł/0,75 I/1 but. (cena regularna to 26,99 zł) lub wybór sommeliera, czyli orzeźwiające i soczyste Asolo Prosecco Superiore Millesimato, Allini (34,99 zł/0,75 I/1 but.).

Kolejna propozycja to Prosecco Spumante Extra Dry Allini, które również objęte jest promocją – przy zakupie 2 butelek cena za jedną wynosi 16,99 zł/0,75 I/1 but. (cena regularna to 19,99 zł). Co więcej, dostępne jest również w dużej butelce (32,99 zł/1,5 I/1 but. przy zakupie 2 szt., cena regularna 39,99 zł).

W ofercie sklepów Lidl Polska klienci mają także do wyboru trunki w efektownych, złotych butelkach, które nadadzą się na prezent lub podczas organizacji świąteczno-noworocznych spotkań. Wśród nich znajduje się Treviso Prosecco Spumante Brut, Allini (39,99 zł/0,75 I/1 but.).

Warto także zwrócić uwagę na rekomendację sommeliera w kategorii szampanów. W ofercie sieci dostępny jest Comte de Senneval Brut Champagne (69,99 zł/0,75 I/1 but.).

Pełna oferta produktów jest dostępna we wszystkich sklepach stacjonarnych Lidl Polska od początku grudnia do 31.12 lub do wyczerpania zapasów.