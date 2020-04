Przed branżą spirytusową ogromne wyzwania zarówno teraz jak i po pandemii

- Nie możemy udawać, że nic złego w branży się nie stało i w sposób oczywisty, tak jak i wiele innych branż również nasza zostanie dotknięta tą pandemią, a jak duży będzie spadek sprzedaży to będziemy mogli ocenić jak pandemia się zakończy. To co istotne obecnie – szczególnie z punktu widzenia budżetu państwa – to szukanie nowych źródeł finansowania – mówił podczas konferencji prasowej on-line Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Podatki i HoReCa

- Najważniejszym naszym postulatem do rządzących, o którym mówimy od około roku, jest kwestia zrównania zasad naliczania podatku akcyzowego w całej branży alkoholowej, bowiem akcyza w branży spirytusowej jest naliczana od zawartości czystego alkoholu, czyli i m większy procent alkoholu tym większa akcyza – podkreślał Witold Włodarczyk i zaznaczył, że w branży piwnej już tak nie jest naliczana.

- Uważamy, że po pierwsze wtedy byłoby to sprawiedliwe, gdyby akcyza była tak liczone dla wszystkich, a po drugie jest szansa na znacznie większe wpływy do budżetu państwa z tego tytułu. Pozostaje też kwestia reklamy – branża piwna jako jedyna ma prawdo do reklamy. A to też powinno być oparte na równych prawach i zasadach - dodał.

Wyjaśnił, że branża spirytusowa z tytułu samej tylko akcyzy wnosi do budżetu państwa około 8,5 mld złotych, ale dziś w trudno oszacować jak to będzie się kształtowało, choć z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że to nie będzie osiągnięte.

- W I kwartale duża część etanolu była sprzedawana bez akcyzy, bo nie służyła celom konsumpcyjnym, a druga sprawa to kwestia całego rynku HoReCa– to istotny kanał dystrybucji wyrobów alkoholowych, szczególnie z grupy premium, i tu też nie będzie przychodów ani dla branży spirytusowej - ani dla budżetu ani dla tych lokali. To jest poważny problem dla branży HoReCa i dla branż, które te lokale zaopatrują, czyli np. spirytusowej. A zatem te dwa elementy odbija się na sytuacji budżetu i branży spirytusowej – mówił Witold Włodarczyk.